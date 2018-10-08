Матильда рассказала о своей большой любви

Матильда грустит по Шнурову

Шумиха, возникшая вокруг громкого развода Матильды и Сергея Шнуровых уже практически затихла. Звезды не слишком склонны были комментировать произошедшее, лишь несколько раз упомянули в своих соцсетях, что все это не шутка и решение принято обоюдно. Несколько раз Сергей публиковал недвусмысленные стихотворения в своем Инстаграм, из которых становилось ясно, что ему жаль, что все так сложилось.

Однако теперь, когда в Сети ходят слухи о том, что музыкант уже обзавелся новой девушкой, настала очередь Матильды показать свои чувства. Бывшая супруга Шнура откровенно поделилась со своими подписчиками чувствами —