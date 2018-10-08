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Матильда рассказала о своей большой любви
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Матильда грустит по Шнурову 

Рамблер 58 минут назад
Шумиха, возникшая вокруг громкого развода Матильды и Сергея Шнуровых уже практически затихла. Звезды не слишком склонны были комментировать произошедшее, лишь несколько раз упомянули в своих соцсетях, что все это не шутка и решение принято обоюдно. Несколько раз Сергей публиковал недвусмысленные стихотворения в своем Инстаграм, из которых становилось ясно, что ему жаль, что все так сложилось.
Однако теперь, когда в Сети ходят слухи о том, что музыкант уже обзавелся новой девушкой, настала очередь Матильды показать свои чувства. Бывшая супруга Шнура откровенно поделилась со своими подписчиками чувствами —
«Если что-то можно было изменить, мы меняли в течение 11 лет. На большее нас не хватило», –написала Матильда Шнурова на своей страничке в Инстаграм. — «Я не сожалею, я грущу. Это была большая любовь.»
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