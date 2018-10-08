Как кумир домохозяек изменил имидж

Как кумир домохозяек Киркоров изменил имидж

Как за последнее время у 51-летнего Филиппа Киркорова изменились внешность, творчество и сам артист.

Филипп Киркоров начал карьеру в далеком 1985 году. Экс-супруг Аллы Пугачевой покорил российских женщин не только своими статным ростом, темными волосами и огромными глазами, но и романтичными песнями. В своих песнях Филипп восхваляет прекрасный пол и поет о любви.

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И если недавно суперхиты Киркорова трогали струны души лишь домохозяек, пенсионерок и барышень нежного возраста, то с недавних пор Филипп стал фаворитом и молодого поколения. Все началось в конце 2017 года, когда Киркоров подружился с Ольгой Бузовой, Тимати Егором Кридом . Артист поймал хайп и стал выпускать один за другим провокационные видео. Чего стоит только «Цвет настроения синий», в котором Филипп появляется образе рэпера Face.

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За последние годы Филипп сменил имидж: покрасил и выпрямил волосы, подтянулся, стал носить модные look'и. Дружба с молодыми артистами отразилась не только на внешности Киркорова, но и на творчестве. Король эстрады не боится быть дерзким и смешным. Недавно он это доказал в совместной работе с Кридом и Тимати «Цвет настроения черный».

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Филипп не стал останавливаться на достигнутом и, помирившись с «заклятым врагом» Николаем Басковым , представил с ним совместную работу «Ибица».

Судя по самому Филиппу, в новом амплуа хайпового артиста ему вполне комфортно. Певцу стоит отдать должное, что он не останавливается на достигнутом, продолжает расширять горизонты своего творчества, таким образом наращивая аудиторию. А каким тебе больше нравится Киркоров: милым романтиком или же сегодняшним трендовым артистом?