Ани Лорак порадовала поклонников фото с дочкой 

Звезда наслаждается материнством.
Известная российская и украинская певица Ани Лорак поделилась в личном блоге трогательным снимком с дочкой. На фото семилетняя София сидит на коленях у звездной мамы. Девочка положила голову родному человеку на плечо. Ани Лорак нежно обняла малышку и прижала к себе.
«Нежные) красивые и родные девочки!))», «Счастья вам дорогие девочки! Все будет у вас хорошо!», «Вы очень сильная и смелая женщина! Все у Вас будет хорошо! Горжусь Вами! Будьте счастливы!», «Какие Вы красивые! Доченька уже повзрослела, стала настоящей леди…Здоровья Вам, счастья и любви», «Да, дети это самое большое наше счастье и богатство. Я очень хочу чтобы над вами всегда было чистое голубое небо, чтобы невзгоды обходили вас стороной и малышка всегда улыбалась вам. Огромного вам человеческого счастья!», «Вот оно счастье — мама и доченька», — отреагировала аудитория в Instagram.
А на днях СМИ сообщили, что Ани Лорак разводится с отцом своей дочери. Сама звезда пока старается не комментировать разлад с мужем. О том, что пара все-таки решила расстаться и готовит соответствующие бумаги, журналистам сообщили сотрудники киевской нотариальной конторы, услугами которой пользуется артистка.
Пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у неё начался бракоразводный процесс, — заявили представители конторы ИНФОТАБу.
Отметим, что сама Ани Лорак данную новость не прокомментировала. Артистка старается решать личные проблемы втайне от поклонников.
Напомним, недавно поклонники Ани Лорак заподозрили, что в ее семье произошел разлад. Тогда же в распоряжении одного из российских СМИ появился видеоролик, на котором, по данным журналистов, запечатлен супруг артистки Мурат Налчаджиоглу. В кадре видно, как мужчина проводит время в караоке-клубе в компании другой женщины. Как-либо комментировать ситуацию ни Ани, ни ее муж публично не пытались, однако некоторые их высказывания все же подтвердили догадки поклонников.
Так, недавно Мурат в соцсетях извинялся перед дочерью за то, что в последнее время мало уделял ей времени. Чуть позже интересное высказывание позволила себе и Ани Лорак за кулисами музыкального конкурса «Новая волна»: «Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть». Также звезда попросила всех женщин быть терпеливыми и милосердными в семье, уметь уступать: «Ведь вы — настоящие дивы любви».
Кроме того, на днях Ани исполнила на сцене песню «Боже мой», а в Instagram заявила, что смысл композиции и чувства, заложенные в ней, стали актуальными. В тексте есть такие фразы, как: «Я не знала правды, верила слепо», «Дай мне, Бог, превозмочь эту боль», «Что же это, что творится, не знаю. Где ответы брать, я не понимаю».
Напомним, что Ани Лорак пока остается замужем за одним из владельцев туроператора Turtess Travel Муратом Налчаджиоглу. Дочь София у супругов родилась 9 июня 2011 года. Ее крестным отцом стал певец Филипп Киркоров. В этом году девочка пошла в первый класс. Она учится в Павловской гимназии в Подмосковье.