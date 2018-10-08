Ани Лорак порадовала поклонников фото с дочкой

Звезда наслаждается материнством.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My ❤️ Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 7 Окт 2018 в 11:25 PDT Известная российская и украинская певица Ани Лорак поделилась в личном блоге трогательным снимком с дочкой. На фото семилетняя София сидит на коленях у звездной мамы. Девочка положила голову родному человеку на плечо. Ани Лорак нежно обняла малышку и прижала к себе.

«Нежные) красивые и родные девочки!))», «Счастья вам дорогие девочки! Все будет у вас хорошо!», «Вы очень сильная и смелая женщина! Все у Вас будет хорошо! Горжусь Вами! Будьте счастливы!», «Какие Вы красивые! Доченька уже повзрослела, стала настоящей леди…Здоровья Вам, счастья и любви», «Да, дети это самое большое наше счастье и богатство. Я очень хочу чтобы над вами всегда было чистое голубое небо, чтобы невзгоды обходили вас стороной и малышка всегда улыбалась вам. Огромного вам человеческого счастья!», «Вот оно счастье — мама и доченька», — отреагировала аудитория в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 24 Июн 2018 в 7:16 PDT А на днях СМИ сообщили, что Ани Лорак разводится с отцом своей дочери. Сама звезда пока старается не комментировать разлад с мужем. О том, что пара все-таки решила расстаться и готовит соответствующие бумаги, журналистам сообщили сотрудники киевской нотариальной конторы, услугами которой пользуется артистка.

Пришло письмо от имени Ани Лорак, где она указала перечень киевской недвижимости и уведомила нотариусов не делать никаких действий с этой недвижимостью, так как у неё начался бракоразводный процесс, — заявили представители конторы ИНФОТАБу.

Отметим, что сама Ани Лорак данную новость не прокомментировала. Артистка старается решать личные проблемы втайне от поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 12 Июн 2018 в 7:10 PDT Напомним, недавно поклонники Ани Лорак заподозрили, что в ее семье произошел разлад. Тогда же в распоряжении одного из российских СМИ появился видеоролик, на котором, по данным журналистов, запечатлен супруг артистки Мурат Налчаджиоглу . В кадре видно, как мужчина проводит время в караоке-клубе в компании другой женщины. Как-либо комментировать ситуацию ни Ани, ни ее муж публично не пытались, однако некоторые их высказывания все же подтвердили догадки поклонников.

Так, недавно Мурат в соцсетях извинялся перед дочерью за то, что в последнее время мало уделял ей времени. Чуть позже интересное высказывание позволила себе и Ани Лорак за кулисами музыкального конкурса «Новая волна»: «Я не смогу простить предательства. Ведь тот, кто любит, не предаст. А если разлюбил, то уже ничего не вернуть». Также звезда попросила всех женщин быть терпеливыми и милосердными в семье, уметь уступать: «Ведь вы — настоящие дивы любви».

Кроме того, на днях Ани исполнила на сцене песню «Боже мой», а в Instagram заявила, что смысл композиции и чувства, заложенные в ней, стали актуальными. В тексте есть такие фразы, как: «Я не знала правды, верила слепо», «Дай мне, Бог, превозмочь эту боль», «Что же это, что творится, не знаю. Где ответы брать, я не понимаю».