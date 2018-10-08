Как выглядит 14-летняя дочь Юлии Волковой

Юлия Волкова — экс-солистка популярной группы "Тату", которая была создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым и имела довольно нестандартный имидж. "Тату" принято считать наиболее успешной российской рок-группой, которая добилась мировой популярности. Более того, в 2003 году дуэт Юлии и Лены выступил на конкурсе "Евровидение".

В сентябре дочери Волковой исполнилось 14 лет. Певица опубликовала совместное фото с дочкой в Instagram и пожелала ей всего самого наилучшего. Фанаты тоже поздравили девушек и отметили, что Вика не очень похожа на свою маму. Также у Юлии есть сын от первого брака — Самир. Этим летом певица вышла замуж во второй раз.

Экс-солистка "Тату" очень сильная личность. Юлия не только отличная мама, которая всегда безупречно выглядит. Ей удалось побороть рак и снова выйти замуж. Прошлой весной певица представила свою сольную композицию "просто забыть". В телешоу "Секрет на миллион" Юлия рассказала, что после брака собирается родить третьего ребенка.