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Боня промахнулась с размером декольте
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Боня промахнулась с размером декольте 

WDay.ru + ещё 2 30 минут назад
Фото: WDay.ru
Виктория слегка переоценила свои объемы.
Недавно Боня предстала перед миллионами подписчиков в расстегнутой до пояса рубашке, под которой не было нижнего белья. Образ очень провокационный, но фолловеры пришли в восторг.
Видимо, такой успех ведущую вдохновил и при общении с поклонниками в сторис она решила закрепить его, надев открытое белое платье-бюстье. Вот только не учла, что жесткий лиф был ей слегка большеват, и ее аппетитные формы в нем выглядели весьма скромными.
@victoriabonya
Кстати, подобный модный конфуз уже случался с Боней, когда она хотела похвастаться платьем, в котором блистала на Каннском кинофестивале. Тогда подписчики тоже заметили, что лиф платья Боне велик, хотя и бюст у нее довольно пышный. Если бы звезда стояла, платье бы просто сползло с нее, несмотря на корсетную конструкцию. «Грудь отдельно, платье — ниже», — стали недоумевать фанаты.
Зачем звезды носят подобную модель платья, которая явно велика им в груди? Неужели так сложно подобрать одежду по размеру, — то и дело задаются вопросами поклонники. Может быть, таким образом они хотят визуально увеличить свои достоинства? Но ведь практически в любом ракурсе на фото, а тем более, на видео становится понятно, что в подобное платье можно вместить два таких бюста. И эффект получается прямо противоположный.
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