Боня промахнулась с размером декольте

Виктория слегка переоценила свои объемы.

Недавно Боня предстала перед миллионами подписчиков в расстегнутой до пояса рубашке, под которой не было нижнего белья. Образ очень провокационный, но фолловеры пришли в восторг.

Видимо, такой успех ведущую вдохновил и при общении с поклонниками в сторис она решила закрепить его, надев открытое белое платье-бюстье. Вот только не учла, что жесткий лиф был ей слегка большеват, и ее аппетитные формы в нем выглядели весьма скромными.

@victoriabonya

Кстати, подобный модный конфуз уже случался с Боней, когда она хотела похвастаться платьем, в котором блистала на Каннском кинофестивале. Тогда подписчики тоже заметили, что лиф платья Боне велик, хотя и бюст у нее довольно пышный. Если бы звезда стояла, платье бы просто сползло с нее, несмотря на корсетную конструкцию. «Грудь отдельно, платье — ниже», — стали недоумевать фанаты.

Зачем звезды носят подобную модель платья, которая явно велика им в груди? Неужели так сложно подобрать одежду по размеру, — то и дело задаются вопросами поклонники. Может быть, таким образом они хотят визуально увеличить свои достоинства? Но ведь практически в любом ракурсе на фото, а тем более, на видео становится понятно, что в подобное платье можно вместить два таких бюста. И эффект получается прямо противоположный.