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Звезды, которые в 50 выглядят на 30
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Звезды, которые в 50 выглядят на 30 

Рамблер 3 часа назад
Зачастую выглядеть всегда прекрасно удается далеко не всем. Но эти звезды доказали, что и в 50 лет можно иметь отличную внешность, не стесняясь своего возраста.

Екатерина Андреева

Телеведущая первого канала всегда выглядит отлично и не стареет. Она много занимается спортом и путешествует.

Алла Пугачева

Алла всегда боролась с лишним весом. Певица не стесняется делать фото без макияжа, но при этом артистка всегда остается красивой.

Алена Апина

Алена придерживается строгой диеты и ходит в спортзал. Не только ее фигура выглядит стройной. Лицо поэтессы тоже остается молодым.

Любовь Успенская

64-летняя певица тратит немало усилий для того, чтобы выглядеть хорошо.

Рената Литвинова

Актриса Рената Литвинова всегда выглядела утонченной и красивой в любом возрасте.

Лада Дэнс

В следующем году Ладе будет 50 лет. Она стильно одевается, регулярно занимается спортом.

Жанна Эппле

Актриса не боится публиковать фотографии в купальнике. У нее отличная фигура. Она не скрывает, что ей пришлось потрудиться для того, чтобы ее внешность была всегда привлекательной.

Светлана Дружинина

Светлане 82 года, и она не стесняется своего возраста. Актриса выглядит на 50, особо не прилагая усилий, потому что спорт и правильный отдых — это неотъемлемая часть ее жизни. Со своим будущим мужем Дружинина познакомилась на волейбольной площадке.

Ирина Салтыкова

Никак нельзя сказать, что Ирине 52 года. Актриса просто радуется жизни и не изводит себя строгими диетами.
Женский форум
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