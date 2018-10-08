Звездные разлучницы, которые увели мужчин из семьи

Звездные разлучницы, которые увели известных мужчин из семьи

Приказывать сердцу не могут даже селебрити. Звезды точно также подвержены любовным недугам, как и все остальные. И законный брак под натиском более молодых и более красивых претенденток на сердце богатых селебрити оказывается всего лишь фикцией.

Паулина Андреева

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Наверное, одна из самых скандальных историй в списке. Федор Бондарчук долгое время не поддавался чарам Паулины Андреевой, но перед такой женщиной устоять не смог бы никто. Брак звёздного режиссера рухнул как карточный домик в плохую погоду.

Елизавета Боярская

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Боярская и Матвеев познакомились на съемочной площадке российской драмы «Не скажу». На тот момент актер только что женился. Это вообще не стало препятствием для Елизаветы, которая быстро увела молодожена из семьи.

Кристина Асмус

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История устоявшегося вроде бы брака Кристины Асмус и Гарика Харламова тоже началась с измены. Харламов был женат уже седьмой год, когда на горизонте появилась красотка Кристина.

Альбина Джанабаева

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Альбина взяла неприступную крепость брака Меладзе долгим измором. Девушка долгое время была влюблена в продюсера, ездила с ним на гастроли и всегда была рядом. Перед таким натиском Валерий не устоял: Альбина родила ребенка, с женой Меладзе развелся.

Вера Брежнева

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Миллионер и бизнесмен Михаил Киперман не смог устоять перед натиском красотки из ВИА Гра. Он развелся и даже узаконил новые отношения с Брежневой. Правда, долго пара не продержалась.