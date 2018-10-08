Куда пропала Светлана Лазарева

Несомненно, вы можете вспомнить такие песни, как "Желтые кораблики", "Тельняшка" и "Лавочка". Все это композиции Светланы Лазаревой

Она начала свою карьеру певицы с работы в Краснодарской филармонии. Теодор Ефимов заметил ее талант и порекомендовал девушку в вокально-инструментальный ансамбль "Синяя птица". Светлана проработала там с 1983 по 1989 год. На телефестивале Лазарева знакомится с Ладой Дэнс и Аленой Витебской. Они быстро подружились и создали свой вокальный коллектив "Женсовет". Но потом это трио распалось, и певица начинает свою сольную карьеру.

Она выпускает несколько альбомов, правда потом исчезает со сцены. В ее личной жизни все складывается отлично. Певица вышла замуж за поэта Симона Осиашвили . Но в скором времени они разводится, и Лазарева встречает новую любовь. В 1996 году у нее появляется дочь Наталья.

Светлана Лазарева больше не выпускает новых альбомов, но по-прежнему выступает. Правда, на сцене ее тоже довольно сложно увидеть, так как в основном концерты благотворительные.