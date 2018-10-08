Анастасия Волочкова показала фото с отцом

Звезда не забывает про родного человека.

Известная балерина Анастасия Волочкова навестила своего отца, который живет в Санкт-Петербурге. Звезда поделилась снимком с папой в его квартире. Без осуждения в Сети вновь не обошлось. Многие продолжают недоумевать, почему Анастасия Волочкова не заберет к себе больного папу, который перенес двойной инсульт и теперь не говорит. И каждое фото с отцом провоцирует именно такие споры.

«У отца так все скромно, может ему много и не надо, но лучше бы взяла к себе и ему было бы приятно от заботы дочери, а не от сиделок…», «Конечно его надо к себе забрать, пусть перед вашими глазами будет», «Настя, папу к себе может заберешь?», «Окружите папу вниманием и любовью-он такой грустный, видно, одинокий…и это будет спасением Вашей души, Настя,..подумайте о будущем…», «Всегда удивляюсь когда дети купаются в роскоши, а родители все в старой квартире живут, со старой мебелью», «Почему не забирает к себе?! Или в старости он ей не нужен. Вспоминать раз в году для галочки и принести торт😒», «Заберите папу к себе, так будет вам легче!», «Здоровья вашему папе! Забирайте его к себе почаще. Вы, внучка, природа, — он будет счастлив», — посоветовали подписчики балерине. br/>

Однако не все были столь категоричны по отношению к Анастасии Волочковой. «Может, папа не хочет? Пожилые почти всегда не хотят менять привычное место жительства. У нас тоже бабушка старенькая, слава богу не парализованная, но все же. Ехать к нам не хочет, мы предлагаем, ездим сами к ней через день. А у Насти папа хоть и парализован, но за ним есть кому ухаживать. И если он в разуме, даже частично, переезд возможен только с его согласия. Я так думаю», «Некоторые старики хотят свой век дожить в родных стенах, и упрашивать их переехать — бесполезно», «Настя, не слушайте никого. Вы молодец, вы заботливая дочь. Родители сейчас не хотят жить с детьми, они хотят свободы в своём уголке. Я по своим знаю. А вы заботливая дочь, вы все делаете правильно. А всем не угодишь», «Пожилых людей очень трудно уговорить покинуть нажитое место, где знакомые, друзья, соседи. Что отец будет делать в особняке? Скучать? А так к нему хоть иногда приходят знакомые люди, обстановка родная», — поддержали в Сети балерину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 2 Авг 2018 в 2:12 PDT Отметим, отцу известной балерины, чемпиону Советского Союза по настольному теннису 1983 года, экс-тренеру по легкой атлетике в спортшколе Юрию Федоровичу Волочкову 1 августа исполнился 71 год. Традиционно в этот день звезда навещает своего папу, который живет в Санкт-Петербурге. Поклонники Анастасии оценили, что дочь не забыла про отца и приехала в Северную столицу.

Напомним, что в прошлом у Юрия Федоровича случился двойной инсульт. С тех пор его жизнь значительно изменилась: он не говорит. Однако ни балерина, ни ее мама о нем не забывают, несмотря на то что родители Волочковой развелись много лет назад.

Отметим, что дочь известной балерины Анастасии Волочковой на днях отметила свое 13-летие. Знаменитая мама вместе с бывшим гражданским мужем, отцом девочки бизнесменом Игорем Вдовиным устроила для ребенка роскошный праздник. Ариадна смогла позвать всех своих друзей и повеселиться с ними так, как ей этого хотелось.

Как уже рассказывал «Летидор», именинница начала отмечать праздник за день до дня рождения — мама разрешила ей пригласить в гости подруг. Поэтому Ариадна вначале повеселилась с ними дома, поныряв в домашнем бассейне, попрыгав на батуте и удивившись огромному количеству воздушных шаров, украсивших ее комнату. А уже днем, 23 сентября, девочка вместе с подругами и мамой поехала отмечать день рождения с остальными друзьями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 24 Сен 2018 в 7:43 PDT Для Ариадны также было важно, что о ней не забыл родной отец Игорь Вдовин. Более того, Анастасия Волочкова заявила: «На этот раз организацию праздника взял на себя папа Игорь».

Напомним, что Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну. Других детей у звезды нет. Девочка растет очень активной и уже давно показывает в соцсетях, как любит петь и танцевать. Балерина не жалеет денег и позволяет девочке учиться у хороших педагогов по танцам и вокалу. Дочь маму не разочаровывает, некоторое время назад она даже записала собственную песню, а позже уговорила подруг создать танцевальную группу под названием Power Bank.