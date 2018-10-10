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Утяшева рассказала об эффективном способе похудеть
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Утяшева рассказала об эффективном способе похудеть 

WDay.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Все оказалось очень просто.
Бывшая гимнастка, хоть и оставила спортивную карьеру, находится в прекрасной форме. И поклонницы постоянно просят звезду рассказать, как ей удается держать себя в отличной форме. Поэтому иногда Утяшева устраивает на своей страничке в социальных сетях «минутки ликбеза», раскрывая секреты стройности и красоты. Сейчас же телеведущая рассказала об одном из самых эффективных средств для похудения.
«Когда девушки и парни пытаются привести себя в форму, о беге вспоминают не сразу, а только перепробовав различные способы. А зря. Бег является одним из наиболее эффективным средством для похудения, — утверждает Ляйсан. — А главное, он не только не вредит здоровью, а, наоборот, укрепляет его! Регулярные пробежки по утрам или вечерам стимулируют в вашем организме кровообращение и обменные процессы. Это помогает за короткое время сжигать максимум калорий, то есть — худеть. А если бег сочетать с рациональным питанием, результат не заставит долго ждать. Ни одна диета с красочными заголовками не даст такого эффекта.
Кроме того, улучшение кровообращения при занятии бегом поможет организму обновить клетки и кровеносные сосуды, которые отмирают от недостатка движения. Вы обязательно почувствуете прилив новых сил! Моя норма — 20 минут пробежки в гору, темп средний (осенью выбираю беговую дорожку)».
Разумеется, занимаясь бегом, очень важно соблюдать правильную технику. Например, здесь мы писали о том, на что следует обратить внимание, собираясь на пробежку и выбрали основные правила бега от Игоря Сысоева, обладателя Кубка Европы по триатлону, участника Олимпийских игр.
Ну, а самый главный критерий правильности бега — это ваши ощущения. Бег не должен вызывать состояния напряжения. Выбирайте такой ритм, при котором вы испытываете положительные эмоции. Важно также помнить, что есть и противопоказания. Среди них — высокое давление, нарушения ритма сердца, хронические заболевания почек, заболевания щитовидной железы, тромбофлебиты и др. Если вы сомневаетесь или чувствуете при беге дискомфорт — обратитесь за консультацией к врачу.
Ну, а Ляйсан Утяшева считает, что даже кроме пробежек каждый может выделить хотя бы 15−20 минут в день на дополнительную физическую активность. «Быстрая ходьба (на работу или вместо лифта по ступенькам), хорошая планка и проработка проблемных мест (живот, ягодицы, руки, ноги) стали минимальными ежедневными нагрузками для меня 15 минут в день», — откровенничала она с фолловерами. А в качестве мотивации показала свое фото, где ей 19 лет. И рассказала, что весила тогда на 30 кг больше, чем сейчас.
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