Живой Кен сделал бюст, как у Барби

Пляжное фото живого Кена просто шокировало его подписчиков. Кукольный красавчик обзавелся не только шикарным загаром и кубиками на прессе, но и… бюстом. И это мало похоже на накачанные грудные мышцы.

Похоже, знаменитому бразильцу просто пора худеть. Оказалось, даже перенесенное удаление ребер не гарантирует тонкую талию. Кен, который до своих перевоплощений был обычным полноватым пареньком, похоже, вновь стал набирать вес. И теперь он усиленно худеет. «В мою программу потери веса входят диета и упражнения, а также бег трусцой по утрам», — рассказывал Родриго в Instagram. Но пока у мужчины это получается так себе. Будем надеяться, для того, чтобы сбросить вес, он не станет прибегать к очередной операции.

@rodrigoalvesuk

Бразилец Родриго Альвес перенес 60 операций (и потратил на них около миллиона фунтов стерлингов), чтобы добиться полного сходства с куклой Кеном — об этом он мечтал с детства. Если посмотреть на него до и после всех вмешательств, разница просто потрясает.

Вот так Родриго выглядел раньше и сейчас. Больше фото — по стрелке

Причем, осложнений и печальных последствий после операций у Кена было немало. Однажды он чуть не лишился носа из-за седьмой по счету ринопластики: врачи еле спасли внешность и здоровье парня. Но это его не остановило, и сразу после восстановления он решился на шунтирование желудка, чтобы обрести идеальный пресс. А затем и вовсе попросил удалить себе нижние ребра, чтобы талия была еще тоньше.

Сначала Родриго планировал избавиться от шести ребер. Но врачи из-за риска для здоровья наотрез отказались проводить такую процедуру. В итоге компромисс был найден, и Альвесу удалили четыре ребра. Кстати, их он попросил сохранить на память.

Живой Кен стал первым мужчиной в мире, решившимся на такую операцию. Хирургическое вмешательство прошло довольно успешно. Теперь его талия стала как у супермодели — 60 сантиметров.

После юбилейной, 60-й операции, Алвес публично зарекся: хватит! «Теперь я буду делать операции, только если к тому будут медицинские показания», — заявил он. И к тому же по мере сил собрался отговаривать других людей от ненужных изменений просто ради красоты.

Но хватило кукольного красавчика ненадолго. На Кена он уже похож один в один, поэтому Алвес нашел себе новый идеал — Питера Пэна. Правда, этот герой привлекает его только в плане вечной молодости: «Мне уже 35 лет, и я против естественного процесса старения. Я хочу навсегда остаться юным, как Питер Пэн ».

Поэтому его 61-й процедурой по изменению внешности стала серьезная подтяжка лица. И провел он ее… в России. Для этого Родриго специально прилетел в Москву: «Чтобы сохранить свою внешность, я постоянно ищу новые способы и процедуры, даже если для этого требуется выезд за границу».

Кстати, на косметологические процедуры (зачастую не менее болезненные, чем операции) Кен потратил едва ли не больше денег, чем на собственно пластику. Прибавьте к этому постоянные пилинги, укладки, профессиональный макияж… А вот чем Кен зарабатывает на свою красоту, по большей части так и остается загадкой.

Больше фото — по стрелке

Изначально основным капиталом Алвеса было наследство, полученное от британских родственников. Но даже по самым скромным подсчетам, при таких тратах оно было должно закончится.

Когда-то Алвес работал стюардом, но думается, его зарплата вовсе не исчислялась суммой с шестью нулями. К тому же, Родриго давно ведет жизнь светского льва, а не работающего человека: его можно видеть то на светских раутах, то на веселых вечеринках, то на пляжах…

Ходили слухи, что в этом году Родриго подписал контракт с кинокомпанией Warner Bros. Компания собиралась снимать фильм о жзни Альвеса, и, скорее всего, главную роль в нем сыграет он сам. Интернет-пользователи уже пришли в восторг и говорят, что этот фильм будет настоящим блокбастером. Но с лета о планируемых съемках больше ничего не слышно.

Родриго приглашали для участия в различных британских и американских реалити-шоу, но постоянным участником ни одного он так и не стал.

Зато недавно Алвес рассказал, что теперь планирует стать артистом и записать «позитивную и веселую» поп-песню. «Я шоумен и я хочу быть артистом на сцене», — объяснил он. А его новая цель — выступить на «Евровидении».

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