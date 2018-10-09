Лолита: «Я прибавила в весе, но и в мастерстве»

Лолита Милявская никогда не стеснялась открыто рассказывать о своих проблемах или, наоборот, радостях и достоинствах. Вот и в свежем выпуске Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» звезда откровенно поговорила с давним приятелем Вячеславом Манучаровым о своем весе, супружеском долге и зависимости от запрещенных веществ.

«Вот люблю я себя поправившуюся. Я себя держала в форме до 45 лет, и это съело часть моей жизни. Ради чего все эти массажи и парикмахерские, красные дорожки, журналы… Я все эти обложки оставила на старой квартире, мне этого больше не надо. Да, я прибавила в весе, но я прибавила и в мастерстве», — заявила Лолита.

Артистка призналась, что очень нерегулярно занимается сексом с супругом, поскольку иногда подолгу уезжает. Но и она, и Дмитрий Иванов относятся к такой ситуации с пониманием. «Сейчас у меня бывает два-три раза в месяц, бывает, что ни разу, — сообщила Лолита. — Ну а как, если меня месяц может не быть дома? Когда я не была замужем, я могла себе позволять разные вольности на гастролях. И я не буду стесняться, потому что это нормальная жизнь. Но если я в отношениях, сходить налево для меня табу».