Дочь Маликова произвела фурор откровенным поцелуем

Восторг и умиление вызвала у своих поклонников Стефания Маликова . Дочь известного музыканта продемонстрировала свой зимний гардероб и пожелала подписчикам побольше поцелуев.

Буйство осенних красок стало отличным фоном для серии снимков, которые Стеша опубликовала в своем Instagram. 18-летняя дочь Дмитрия Маликова позирует в джинсовой парке с цветным мехом.

Подписчики умиляются не только внешностью девушки и красотой природы, но и пожеланиями, которые оставила Стеша под фотографией. "Желаем вам осень, полную любви, теплых красок и воздушных поцелуев, а, может быть, не только воздушных!", — подписала снимок Стефания Маликова.

@steshamalikova

Подписчики рассыпались в комплиментах. Одни обратили внимание на выбор верхней одежды и назвали девушку очень стильной. Другие больше впечатлились лицом модели.

"Стеша, Вы такая позитивная! Спасибо за добро и искренность, которые Вы излучаете:))))", "Счастливая девочка", "Куртка огонь!", "Нежная и лучезарная", "Стеша, какая вы солнечная девушка!", — пишут комментаторы (офография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

На многих произвел впечатление и комментарий Стефании под другим снимком. В глубокомысленные рассуждения о том, что такое счастье, Маликова вставила несколько цитат — указав при этом, что слова не ее. Однако критики тут же заметили, что весь пост — переложение чужих мыслей.

Стефанию часто критикуют — в частности, обвиняют в отсутствии вкуса и чувства стиля. Кроме того, некоторые пользователи обращают внимание на внешность Маликовой и утверждают, что Стеша выглядит неестественно — по их мнению, из-за пластики.