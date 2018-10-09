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Гоген Солнцев показал жену после пластики
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Гоген Солнцев показал жену после пластики 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Скриншот
Бесконечно находящаяся на виду у зрителей пара Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович внезапно на некоторое время пропала с экранов и социальных сетей.
Версий у поклонников эпатажных супругов было достаточно много, однако все оказалось намного проще, чем могли представить в Сети. Екатерина Терешкович находилась в больнице не потому, что молодой муж её покалечил — пожилой Екатерине возвращали молодость с помощью пластических операций.
Зрители гадали, как же теперь выглядит супруга звезды "Дома 2" и ждали очередного выпуска популярного телешоу, чтобы увидеть результат. Вчера молодожены удовлетворили интерес зрителей и продемонстрировали изменения Терешкович. Они действительно довольно заметны и не оставили никого равнодушным. А что вы думаете по поводу перемен во внешности и стиле жены Солнцева?
Скриншот
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