Гоген Солнцев показал жену после пластики

Бесконечно находящаяся на виду у зрителей пара Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович внезапно на некоторое время пропала с экранов и социальных сетей.

Версий у поклонников эпатажных супругов было достаточно много, однако все оказалось намного проще, чем могли представить в Сети. Екатерина Терешкович находилась в больнице не потому, что молодой муж её покалечил — пожилой Екатерине возвращали молодость с помощью пластических операций.

Зрители гадали, как же теперь выглядит супруга звезды "Дома 2" и ждали очередного выпуска популярного телешоу, чтобы увидеть результат. Вчера молодожены удовлетворили интерес зрителей и продемонстрировали изменения Терешкович. Они действительно довольно заметны и не оставили никого равнодушным. А что вы думаете по поводу перемен во внешности и стиле жены Солнцева?