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Похудевший Фадеев обещал обнародовать свою диету
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Я потратил на это 26 лет: Максим Фадеев пообещал обнародовать свою диету 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
Максиму Фадееву удалось сбросить 64 килограмма, что поразило всю страну. Желающие обрести фигуру мечты начали искать методики, по которым популярный музыкант худел, и натыкались на различные чудодейственные препараты. Конечно, никакого отношения к ним Фадеев не имел: таким образом благодаря успешным похудениям звёзд мошенники наживаются на доверчивых людях уже не впервые. В связи с этим артист решил раскрыть загадку своего преображения.
Похудеть Фадеев не мог, как он сам признался, в течение 26 лет, а врачи не могли понять, в чём проблема. При этом он отметил, что ел немного, а вес не уходил. Но спустя этот огромный отрезок времени ему всё же удалось побороть ненавистный лишний вес и почувствовать себя здоровым и активным человеком. Он заверил, что этой диеты нет нигде, так как придумал он её самостоятельно в сотрудничестве с врачом, и попросил не вестись на заманчивые способы похудения в сети, которые публикуют под его именем.
Конечно, многие скептически отнеслись к словам Максима: то, что он на протяжении всех этих лет не потерял ни грамма жира, соблюдая правильное питание и, наверняка, советуясь не с одним диетологом, действительно странно. Артист пообещал рассказать о своей диете подробно и помочь людям с такими же проблемами избавиться от своих комплексов и зажить новой жизнью.
Похудев на более чем шестьдесят килограммов, артист не смог не похвастаться фотографиями до и после. Пусть это заняло достаточно много времени, но он преодолел все препятствия и всё-таки добился поставленной цели, чем безмерно гордится.
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