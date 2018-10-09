Джулия Робертс раскрыла секрет стройности

Джулия Робертс раскрыла секрет стремительного похудения

Голливудскую кинозвезду Джулию Робертс никогда нельзя было упрекнуть в большом количестве лишних килограммов. Одна из самых высокооплачиваемых актрис мира всегда отличалась довольно стройной фигурой, но в последнее время настолько сильно похудела, что многие обеспокоились состоянием ее здоровья. 50-летняя знаменитость поспешила успокоить общественность, отметив, что стремительное снижение веса связано не с болезнью, а изнурительной работой на съемочной площадке.

Обычный вес звезды фильма «Красотка» Джулии Робертс составлял около 58 килограммов, что при росте в 175 сантиметров позволяло эффектно выглядеть в нарядах любого кроя. Но на днях она продемонстрировала заметно изменившуюся фигуру — сейчас она исхудала до 45 килограммов. При этом не склонная к полноте знаменитость вовсе не изнуряла себя диетами и занятиями в спортзале. Оказалось, что уменьшение объемов селебрити вызвано ее трудолюбием:

«Я так похудела, что теперь ношу брюки на пару размеров меньше! Честно говоря, я даже не стремилась к этому. Съемки в новом проекте «Возвращение домой» были непростыми: я постоянно была на ногах, весь день бегала по лестничным проемам на высоких каблуках, носила огромные сумки. Эти активности заменили мне кардиотренировки», — раскрыла секрет стремительного преображения Джулия.

В прошлом году появилась информация, что Робертс забросила спорт из-за размолвки с мужем, кинооператором Дэнни Модером , так как ее формы изменились в сторону увеличения. Но, к счастью, кризис отношений миновал, и супруги, которые воспитывают троих детей, по-прежнему демонстрирует теплые чувства друг к другу. Радует глаз поклонников и фигура актрисы.