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Билан путешествует по Непалу вместе с бывшей
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Билан путешествует по Непалу вместе с бывшей 

Рамблер 7 часов назад
По словам певца, в Непале он хочет обрести внутреннюю гармонию и душевный покой.
Недавно 36-летний знаменитый певец пережил серьезные неприятности: чуть не попал в больницу с воспалением легких, получил душевную травму и стал виновником ДТП. В своем блоге Билан признавался, что "черная полоса" довела его до депрессии. Вероятно поэтому он решил осуществить свою давнюю мечту и отправиться в путешествие в Непал и Тибет.
Компанию звезде составила его бывшая девушка, которую сам он скромно назвал "коллегой".
Блондинка на фото — Анастасия Матвеева, с которой Дима Билан встречался в студенческие годы во время учебы в Российской академии музыки имени Гнесиных. Девушка играла на скрипке в коллективе Билана.
Сегодня у нее есть муж и ребенок, поэтому поклонникам певца остается только гадать, какие отношения связывают их кумира с эффектной блондинкой. В комментариях подписчики отметили, что Анастасия — прирожденный фотограф и что снимки Билана выходят "невероятными" и "шикарными".
Женский форум
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