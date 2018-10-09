«Как лошадь»: певицу Пелагею не узнали на шоу

«Как лошадь»: певицу Пелагею с новым лицом не узнали на шоу

Певица Пелагея стала очередной звездной гостьей развлекательного шоу Ивана Урганта . Пользователи Сети раскритиковали популярную исполнительницу за то, что та якобы перестаралась с "переделкой" лица.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram хоккеист Иван Телегин выложил забавную фотографию, на которой запечатлен с супругой, певицей Пелагеей. Артистка стала звездной гостьей передачи Ивана Урганта. Отметим, что на заветном диванчике рядом с Пелагеей расположился вовсе не законный муж, а победительница "Голос 60+" Лидия Музалева . Пелагея была ее наставницей на шоу.

@itelegin07

Для выхода в свет певица выбрала закрытое зеленое платье ниже колен, а образ дополнила черными лодочками и убранными в затейливую прическу волосами. Отметим, что в Сети в свободном доступе находится много изображений Пелагеи, сделанные с самого шоу и из его кулуаров. Пользователи неоднозначно отнеслись к ним.

@pelageya_insta

В частности, многие комментаторы пришли к выводу, что Пелагея явно что-то сделала с лицом. "Пелагея перекроилась или неудачный макияж?", "думаю, в бОльшей степени все же перекроилась. И мне почему-то кажется, это только начало (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "точно, а еще у нее была десенная улыбка, а сейчас ее нет и губы увеличила", "с изюминкой была, сейчас в стройном однообразном ряду жен спортсменов…", "у нее новые зубы. виниры похоже сделала кобыляжьи. Они ей велики по размеру", "да. очень велики" ощущение, что она сейчас взоржет аки лошадь", — высказались расстроенные поклонники.

Отметим, что Пелагея плакала, когда решала, кого же отправить в финал шоу "Голос 60+". Свой выбор артистка остановила на Лидии Музалевой и Ольге Муравиной. "Я очень счастлива. Я переплакала неделю, очень личностный романс", — разоткровенничалась последняя.