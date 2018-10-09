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Водонаева прокомментировала свою «беременность»
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Алена Водонаева прокомментировала свою «беременность» 

WMJ.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
36-летняя телеведущая Алена Водонаева отреагировала на слухи о своей беременности.
В середине августа супруг звезды реалити Алены Водонаевой Алексей Косинус во время своего концерта в Нижнем Новгороде проговорился о скором пополнении в семье. С тех пор фолловеры внимательно следят за изменениями в фигуре Алены, а сама телеведущая не комментирует свое предполагаемое интересное положение. Несколько часов назад в ее Instagram появилось видео, на котором она позирует в обтягивающем платье.
Некоторые подписчики обратили внимание на то, что у Алены подозрительно виднеется животик. И открыто спросили, а не беременна ли телеведущая? Водонаева отреагировала на вопрос и ответила, что она «беременна бутербродами».
Напомним, у Алены уже есть 7-летний сын Богдан, рожденного в отношениях с бизнесменом Алексеем Малакеевым. А у ее нынешнего супруга детей нет.
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