Иглесиас откровенно рассказал о жизни с Курниковой

Иглесиас рассказал о жизни с Курниковой

В рамках своего мирового гастрольного тура Энрике Иглесиас дал откровенное интервью. Известный латиноамериканский исполнитель рассказал о личной жизни.

В декабре прошлого года Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями. Бывшая теннисистка подарила известному певцу двойняшек: дочь Люси и сына Николаса. Свою беременность Курникова скрывала вплоть до родов. Поэтому известие о появлении на свет детей у пары стало настоящей сенсацией.

На волне успеха и возросшей популярности Энрике Иглесиас путешествует по миру со своим гастрольным туром. В рамках турне певец дал откровенное интервью. Энрике рассказал о том, как изменилась их с Анной частная жизнь после рождения дочери и сына. Так, Иглесиас прямо сказал, что секса у них с Курниковой меньше не стало, даже наоборот.

"Мне кажется, секса стало больше, чем когда-либо. Уж точно не меньше",

— цитирует откровения Энрике Иглесиаса The Sun.

Впрочем, артист не стал скрывать, что в их отношениях с белокурой российской красавицей не всегда все гладко и прекрасно, как на фотографиях, которые они периодически выкладывают на своих страничках в социальной сети Instagram.

"Как и любая пара, мы переживаем свои взлеты и падения. Мы не всегда идеальны, но это и прекрасно",

— заключил латиноамериканский исполнитель. По мнению Иглесиаса, Курникова замечательная мать.

"За ней невероятно наблюдать, как она справляется с малышами. Удивительно смотреть, что она делает, когда в ней говорит материнский инстинкт",

— признался певец.

Из-за частых гастролей и прочих выступлений сам Энрике Иглесиас проводит крайне мало времени с Люси и Николасом. Артист переживает по этому поводу и даже подумывает о том, чтобы завершить музыкальную карьеру.

"Когда мне было 19 и я колесил по всему миру со своим первым альбомом, были времена, когда я думал: "Боже, может, мне следует остановиться? Мне нужен перерыв". И эти мысли периодически проскакивали у меня в голове. Но сейчас такие думы стали возникать чаще. Возможно, я запишу несколько альбомов, и на этом все. А потом я ничего не буду делать кроме того, чтобы быть отцом",

— поделился своими рассуждениями Энрике Иглесиас.