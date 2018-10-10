«Работала, как лошадь, а на еду денег не было»

18 лет понадобилось актрисе, чтобы стать обладательницей собственной квартиры. 10 из них она платила ипотеку в валюте и чуть не потеряла все, когда недвижимость хотели отнять за долги.

— Когда я переехала в Москву из Краснодара, первое время снимала жилье. Потом родители купили мне квартиру в пятиэтажке. Она была крохотная как кладовка, с комнатой, в которую ничего, кроме кровати, не поставишь. На кухне, если сядешь за стол, можно было, не вставая из-за него, помыть кружку, достать сметану из холодильника, другой рукой потянуться и закрыть дверь или поставить чайник. Я мечтала о собственном просторном жилье. И лет пять откладывала деньги на первоначальный взнос. Уже снималась в сериалах, и, пока другие девочки покупали себе на гонорары платья, летали отдыхать, я оставляла минимум на еду и ущемляла себя во всем.

В этой хрущевке я провела лет десять. Помню, была у меня смешная история с заменой сантехники. Точнее, это сейчас она кажется такой. А тогда треснул старый унитаз, и я решила его поменять, везла новый из магазина на санках, потому что денег на доставку просто не было. Пригласила мастера из управляющей компании, он осмотрелся, сказал, что какой-то прокладки не хватает, и ушел. И пропал на три дня! Запил, и его не могли найти. Это было ужасно. Никого из соседей не знаю, дом криминальный, везде алкоголики, неблагополучные семьи. К кому мне идти? Я ведь не кошка или собачка, не могу просто выйти во двор. Когда мастер наконец-то нашелся, сказала ему, что больше никуда не отпущу, пока не установит сантехнику. Он поставил, и тут выяснилось, что таких моделей, как раньше, больше не выпускают, а у новой канализационная труба прилично длиннее. То есть дверь в уборной не закрывается, когда ты в ней находишься, потому что ноги выходят за пределы этой комнаты, которая, кстати, прямо напротив входа в квартиру. И открой кто-то дверь, мимо проходящие соседи сразу тебя увидят. Хорошо, что тогда я жила одна.

Валютный кредит на 20 лет на свою будущую недвижимость я оформила в начале лета 2008 года, когда доллар стоил 22 рубля. К февралю он поднялся до 37. Почему я взяла ипотеку в валюте? Друг посоветовал. Он работал в банковской системе, и мне казалось, что человек понимает, о чем говорит. Когда наступил кризис, банк перекредитоваться на рубли не позволил. Люди устраивали митинги, писали жалобы, ничего не помогало. Я в тот момент снималась в главной роли в проекте «Любить и ненавидеть» из 12 серий. Работала по 28 дней в месяц, но мне ничего не выплачивали. Денег не было даже на еду. И при этом кредит, по условиям которого я должна отдавать по 3,5 тысячи долларов в месяц, плюс начисленные за просрочку пени. Посчитайте, какую сумму я задолжала банку за полгода. Меня предупредили, что, если не погашу, квартиру продадут на аукционе за долги. Случись такое, я потеряла бы свой первый взнос, все, на что работала столько лет как лошадь. Как это чаще всего бывает, помогают в сложных ситуациях только родители. Мама спешно продала однокомнатную квартиру в Краснодаре, которую купила, чтобы сдавать и иметь хоть какой-то доход. Сделка была совершенно невыгодной. Но она это сделала для меня и привезла деньги.

Из пятиэтажки в более просторную 55-метровую квартиру перебралась, когда старый дом снесли и взамен дали новую площадь. Мы с мужем (с 2010 по 2016 год Анастасия состояла в браке с актером и композитором Глебом Матвейчуком . — Прим. «Антенны») жили у меня. Одна комната выполняла функцию нашей гардеробной и гостевой. Когда приезжали мои родители, то они спали там, а мы у себя. Из окон квартиры я наблюдала, как возводится мой новый дом всего в десяти минутах ходьбы. Покупала я квартиру на уровне котлована. В договоре об ипотеке был пункт, согласно которому проценты по кредиту становятся меньше, как только дом сдастся. Естественно, люди на это рассчитывали. И я в том числе. Но в итоге получилось, что стройка несколько раз останавливалась. Дом задержали на два года, и все платили повышенные проценты. Чтобы заработать как можно больше, днем я снималась в одном кино, ночью в другом, не спала по трое суток в своей постели, постоянно жила в поездах, на вокзалах. Муж особо не имел отношения к этой квартире. Поначалу ему нечем было платить, потом незачем, потому что начались его сольные проекты, ему потребовались деньги на себя, на концерты, записи песен, покупку оборудования.

Когда дом сдали, еще четыре года не могла в него заселиться, не было возможности сделать ремонт. Муж не помогал. Его не интересовали выбор плитки, цвета обоев или чего-то еще. Я же планировала для него студию, где он смог бы работать, сама искала стройматериалы, все контролировала. Прораб говорил: «Понимаю, когда одинокие, но, чтобы замужняя девушка одна ездила по рынкам и выбирала дюбели, такое в моей практике впервые». Я пережила все моменты: и средства заканчивались, и прораб подводил, исчезал с деньгами. В те годы была уставшей и замученной всегда. Посмотрите на мои фотографии пятилетней давности и сейчас. Сравните. Я стала хорошо выглядеть, только когда развелась и перестала ишачить на квартиру так, как раньше.

За что надо отдать должное бывшему супругу, так за то, что он не претендовал на квартиру при разводе. Ипотеку я взяла до его появления в моей жизни, но свидетельство о собственности получила, уже будучи в браке. Теоретически он мог попытаться заявить права, но я быстро бы доказала, что сама брала кредит и делала все выплаты.

— Спальню я соединила с зоной, где могу привести себя в порядок. У меня там туалетный столик, хранятся косметика и духи. Оттуда же можно пройти в гардеробную

— Весь интерьер выполнен в стиле классика-модерн. Всюду белое дерево с серебряной патиной, получилась квартира Снежной королевы. Только одна комната, которая планировалась под детскую, в зеленых тонах. Пока она для гостей, но в будущем, надеюсь, будет использоваться по назначению

Покупала я жилье свободной планировки, а потом вышел какой-то закон, согласно которому нужно, чтобы квартира была поделена на комнаты. Наш застройщик возвел стены так, что получилось большое количество глупых темных коридоров с маленькими клетушками. То есть совсем не то, что я хотела. Наняла дизайнера, чтобы спланировать все заново. За утверждение нового проекта пришлось заплатить 170 тысяч рублей, хотя изначально ничего подобного не требовалось делать. Не говоря уже о том, что демонтаж стен и вывоз мусора тоже стоили немалых денег. Еще одним «сюрпризом» стал огромный счет за коммунальные услуги. Когда тебе выдают документы о собственности и ключи, дом по бумагам уже сдали в эксплуатацию, но по факту его еще доделывает застройщик. И ты, не прожив в нем и дня, получаешь счет по ЖКХ почти за год. Видимо, люди думают, раз ты купил жилье в доме бизнес-класса, значит, есть лишние 100 тысяч на коммуналку. Никому не приходит в голову, что человек пахал как раб на квартиру. Очень обидно. Я выбирала такой дом, потому что раньше меня грабили, из двора угоняли машину, нападали в подъезде. Мне было важно иметь огороженную территорию, видеонаблюдение, просто чувствовать себя в безопасности. Теперь знаю, что, покупая квартиру, ты проходишь все круги ада.

Думала, к моменту переезда в новый дом у меня будет семья. Несколько раз переделывала дизайн-проект, на месте гостевой комнаты планировала ту самую студию мужа, рядом детскую. А в итоге, с одной стороны, у меня все закончилось — кредит выплатила за десять лет, ремонт сделала, а с другой — нет ни мужа, ни детей. В какой-то момент стало грустно, что я достигла, смогла, а разделить радость не с кем. Но печаль была недолгой. Когда въехала, решила устроить новоселье. Начала приглашать гостей и вдруг подумала: а вместит ли моя квартира в 130 квадратных метров такое количество людей? Поняла, что друзей у меня очень много. Все, кто приходит, говорят, как им все нравится, спрашивают, можно ли еще заглянуть в гости! У меня в принципе был настоящий дом только до 18 лет, когда жила с родителями. А все последующие годы никогда никого к себе не звала, негде было людей принимать. И тут появилась та крыша над головой, куда я могу пригласить друзей, даже оставить ночевать. Я впервые принимала гостей. Это было жутко волнующе. Получился очень теплый праздник, мы пели, играли в «Угадай мелодию», танцевали. И мой дом из холодного дворца одинокой барышни превратился в уютный и гостеприимный, куда хотят приходить.