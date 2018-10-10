Ещё
Седокова призналась, почему до сих пор одинока
Далее:
Читайте также:
Ещё

Седокова призналась, почему до сих пор одинока 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Певица неожиданно разоткровенничалась с поклонниками.
Анна Седокова сейчас находится в Бангкоке. И пару свободных часов перед очередным перелетом она решила занять общением с подписчиками. «Я сейчас в сториз на вопросы отвечаю впервые», — написала она в своем микроблоге. И разумеется, фолловеры кинулись спрашивать любимую исполнительницу обо всем, что их интересует. Конечно, в основном, все темы касались личной жизни и любви.
«Анют, в чем причина проблем в личной жизни, такая красивая и одинокая», — переживал кто-то из фанатов.
«Котик, я ни минутки не была одинока. И я не о детках. У меня достаточно большой waiting list. Но я ждала лучшего. Не хотела тратить время на того, кто не сможет оставить след в моем сердце. И он пришел… Одиночество — это выбор»,
— ответила Седокова.
«Как научиться выбирать умом, а не сердцем?», — последовал другой вопрос.
«Мне кажется, у меня кроме сердца ничего не работает. Но скажи мне, зачем тебе выбирать разумом? Он же такой же подлец, как и сердце. Вот сейчас решит, что он лучше, с ним спокойнее. А завтра решит, что с другим спокойнее».
«О чем думаешь, когда поешь?», — решили узнать поклонники.
«О том, что хочу никогда больше о нем не думать», — честно призналась певица. Правда, кто этот загадочный «он», так и не обозначила.
Напомним, недавно Седокова публично жаловалась на отсутствие мужчины. И, казалось, Вселенная вняла ее мольбам, и у девушки появился ухажер. Накануне перед своими подписчиками в Instagram певица предстала совсем другая — счастливая, с роскошной охапкой белых роз, которые едва помещаются в лифт. Кто подарил? Это осталось тайной. Но несколько дней назад Анна опять начала делиться с поклонниками грустными мыслями о расставаниях и несбывшихся мечтах.
Но не все так грустно: звезда рассказала и о том, как она справляется с болью и грустью. «Научись трансформировать боль в новую работу, картину, прогулку новой улицей. Помощь бабушке, свидание с незнакомцем. Боль — это не финиш, это старт», — посоветовала она всем, кто переживает не лучший момент в своей жизни.
WDay.ru: последние новости
Анастасия Макеева: «Работала как лошадь, а на еду денег не Боня промахнулась с размером декольте Ляйсан Утяшева рассказала о самом эффективном способе похудеть
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иглесиас откровенно рассказал о жизни с Курниковой9
«Работала, как лошадь, а на еду денег не было»34
Девочка придумала способ выудить деньги у родителей38
Нижнее белье девушки вызвало проблемы на работе25
Русская красотка завоевала титул «Мисс Финляндия»14
Видео
03:29
Самые странные идеалы женской красоты
Красота
04:04
Что могут рассказать о девушке ее родинки
Психология
02:59
Куда пропала Светлана Лазарева
Звёзды
05:19
Звезды, которые в 50 выглядят на 30
Звёзды
02:36
Как выглядит 14-летняя дочь Юлии Волковой
Звёзды
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:31
Иглесиас откровенно рассказал о жизни с Курниковой
Звёзды
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:28
Гоген Солнцев показал жену после пластики
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение