Седокова призналась, почему одинока

Седокова призналась, почему до сих пор одинока

Певица неожиданно разоткровенничалась с поклонниками.

Анна Седокова сейчас находится в Бангкоке. И пару свободных часов перед очередным перелетом она решила занять общением с подписчиками. «Я сейчас в сториз на вопросы отвечаю впервые», — написала она в своем микроблоге. И разумеется, фолловеры кинулись спрашивать любимую исполнительницу обо всем, что их интересует. Конечно, в основном, все темы касались личной жизни и любви.

«Анют, в чем причина проблем в личной жизни, такая красивая и одинокая», — переживал кто-то из фанатов.

«Котик, я ни минутки не была одинока. И я не о детках. У меня достаточно большой waiting list. Но я ждала лучшего. Не хотела тратить время на того, кто не сможет оставить след в моем сердце. И он пришел… Одиночество — это выбор»,

— ответила Седокова.

«Как научиться выбирать умом, а не сердцем?», — последовал другой вопрос.

«Мне кажется, у меня кроме сердца ничего не работает. Но скажи мне, зачем тебе выбирать разумом? Он же такой же подлец, как и сердце. Вот сейчас решит, что он лучше, с ним спокойнее. А завтра решит, что с другим спокойнее».

«О чем думаешь, когда поешь?», — решили узнать поклонники.

«О том, что хочу никогда больше о нем не думать», — честно призналась певица. Правда, кто этот загадочный «он», так и не обозначила.

Напомним, недавно Седокова публично жаловалась на отсутствие мужчины. И, казалось, Вселенная вняла ее мольбам, и у девушки появился ухажер. Накануне перед своими подписчиками в Instagram певица предстала совсем другая — счастливая, с роскошной охапкой белых роз, которые едва помещаются в лифт. Кто подарил? Это осталось тайной. Но несколько дней назад Анна опять начала делиться с поклонниками грустными мыслями о расставаниях и несбывшихся мечтах.

Но не все так грустно: звезда рассказала и о том, как она справляется с болью и грустью. «Научись трансформировать боль в новую работу, картину, прогулку новой улицей. Помощь бабушке, свидание с незнакомцем. Боль — это не финиш, это старт», — посоветовала она всем, кто переживает не лучший момент в своей жизни.