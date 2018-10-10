Русские звезды, пострадавшие от пластики

Кто-то из них навсегда зарекся прибегать к пластическим операциям. Кому-то пришлось проходить через многолетние процедуры восстановления. Ошибки врачей, скандальные телеэфиры, угрозы расправой и нахождение на грани жизни и смерти — отечественные звезды рассказывают, к каким проблемам может привести стремление к красоте.

Пластические операции позволяют продлить молодость и повысить самооценку — но в случае неудачи они грозят не только внешнему виду, но и жизни. Сегодня Anews расскажет о наших знаменитостях, чье стремление к прекрасному обернулось серьезными проблемами.

Чей конфликт с врачами привел к бандитским угрозам? Кого подвели зарубежные специалисты? И удалось ли призвать недобросовестных медиков к ответу?

Ольга Спиркина. «На месте щек у меня образовались дыры»

В 2007 году, перешагнув 40-летний рубеж, актриса и телеведущая решила омолодиться с помощью одной новой технологии — имплантации под кожу тончайших золотых нитей.

«По ТВ вовсю рекламируют нити, которыми мне "подтягивали" лицо, — расстроенно рассказывала Ольга, — Я ведь тоже думала, что всего за тысячу долларов обрету красоту. Даже подругу Елену Борзову позвала с собой. Нам лица обкололи обезболивающим и начали ставить нити. Несмотря на новокаин, боль была сильная. После у Лены не было эффекта, кроме того, что она целый месяц не могла открыть рот. Мне же "повезло" больше: после этой процедуры щеки "уехали" вверх к глазам. Было впечатление, что я все время хочу рассмеяться или чихнуть».

Медики, делавшие операцию, пытались исправить ситуацию, но стало только хуже:

«Мне предложили сделать несколько инъекций "Кеналога". Потом я узнала, что этот препарат используют для рассасывания рубцов. Мне сделали эти инъекции, щеки вернулись на место, но…

Через несколько дней на месте щек у меня образовались дыры. Препарат рассосал все — и нити, и щеки. Я была в шоке! Шли съемки сериала — а я в таком виде. Даже под слоем косметики все было заметно.

В клинике мне предложили походить на процедуры. Сначала я даже платила за них, но потом там поняли, что попали, и предложили все делать бесплатно. Мне посоветовали сделать дорогостоящую хирургическую операцию. Но я боялась резать лицо, и к тому же у меня не было таких денег».

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К счастью, актрисе удалось в какой-то мере решить проблемы и разобраться с недобросовестными врачами:

«Я поехала за границу и прошла целый курс аппаратной косметологии. Лицо стало немного лучше. Но все равно перед выходом на улицу мне приходится накладывать кучу косметики.

Я добилась, чтобы мне выплатили 150 тыс. руб., Елене тоже вернули деньги. Но никто не вернет нам потраченных нервов и времени!»

Оксана Пушкина. «По ночам мне иногда бывает страшно…»

В 2003 году похожая история случилась с телеведущей и общественным деятелем Оксаной Пушкиной — этим событиям она посвятила несколько страниц в автобиографической книге «Жизнь за кадром» 2007 года.

«Мы с моей подругой Ириной Родниной решили избавиться от некоторых морщинок и выровнять носогубные складочки, которые выдавали наш возраст. Так в моей жизни появилась доктор Гелена Рымаренко. Говорили, что она делала необходимые косметические процедуры многим известным людям на дому, что весьма удобно. И вот через несколько дней она появилась у меня дома. Я ждала ее вместе с Ириной Родниной.

Осмотрев наши лица, Гелена предложила с помощью инъекций «Ботокс» откорректировать нам мимические морщинки у глаз, а носогубные складки и губы поправить препаратом «Перлайн» — именно так она его назвала».

В течение нескольких месяцев все шло хорошо, и женщины решили пройти процедуры повторно. Пушкина впоследствии отмечала, что инъекции Рымаренко производила не одноразовым запечатанным шприцом, а самым обычном — но по причине неопытности, Оксану это не это не обеспокоило.

Вскоре после второй процедуры проявились осложнения:

«К концу следующей появилось нечто вроде прыщика на правой носогубной складке — просто бугорок. Я с беспокойством отмечала, что он увеличивается и становится виден даже под тональным кремом.

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Затем я с сыном уехала в отпуск в США. И вот там я по-настоящему забеспокоилась. Мой бугорок вырос, обрел удлиненную форму, стал похожим на большую бородавку, а рядом появились мелкие бугорки — вниз и вверх по носогубной складке. Цвет всего этого образования постепенно менялся — от розового к бордовому, а затем к синюшно-фиолетовому. Окружающие стали обращать на меня внимание.

Я даже подумала, что эти образования онкологического происхождения. Потом приехала в Штаты Ирина Роднина. Именно она высказала предположение, что это результат инъекций Рымаренко, поскольку у нее нечто подобное происходит с губами.

К опытнейшему онкологу я поехала вместе с Ириной Родниной — побоялась одна. Он сказал, что я не его пациент, и отправил меня к дерматологу. Дерматолог — опытнейший специалист, светило в своем деле — сразу же сказала мне, что этот препарат такой реакции дать не может».

Если проблемы Родниной вскоре прошли, то состояние Пушкиной ухудшалось. Какое-то время она просто пыталась справиться с последствиями с помощью Рымаренко, но, проконсультировавшись с известным шведским медиком, Оксана решила пройти биопсию, чтобы точно выяснить, какой препарат был использован.

«Я настойчиво попросила Рымаренко привезти мне сертификат соответствия на препарат. Она ответила, что ей его не дадут.

— Хорошо, — сказала я, — тогда я сама как журналист займусь этой фирмой и церемониться не буду.

И тогда доктор Рымаренко сказала мне, что это мафиозная фирма, там крутятся огромные деньги и, если я суну туда свой нос, меня попросту прибьют.

Вскоре пришли результаты биопсии, которые свидетельствовали, что введенный мне препарат никакого отношения к «Рестилайну перлайну» не имеет».

Использованный препарат содержал кусочки вещества, похожего на пластик — они не растворялись под кожей и вызывали воспаление, которое впоследствии грозило перекинуться на головной мозг.

Оксане пришлось пройти нелегкий курс реабилитации и судебный процесс. И если в зале суда ей удалось добиться возмещения в размере 670 000 рублей, то на перспективы окончательного выздоровления женщина смотрела довольно пессимистично:

«Что будет с моим лицом? С моим здоровьем? До сих пор не ясно. «Пуля замедленного действия», как называют врачи, инородное тело, которое находится у меня в районе носогубных складок, оно дает постоянное воспаление. Но единого мнения специалистов, как решить мою проблему, пока нет.

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…Верю, что в конце концов доктора найдут выход из положения. Верю и жду. Только по ночам мне иногда бывает страшно…»

Впрочем, современные фотографии Оксаны внушают надежду, что выход все-таки был найден.

Юлия Началова. «Это блажь и глупость — исправлять природу!»

Далеко не безгрешна и зарубежная медицина. Сначала певица Юлия Началова решила обратиться к помощи хирургов из США для увеличения груди после родов.

Операция прошла успешно, но само ношение большого бюста девушке не понравилось. «Я как будто бы больше не была собой!» - говорила Юлия о том периоде. Через два года она захотела извлечь импланты.

И вот вторая операция прошла гораздо сложнее.

«Операция длилась очень долго — целых пять часов, — вспоминала артистка. — Что-то пошло не так. Но несмотря на это, домой меня выписали в тот же день — в Америке так принято. Мне было трудно ходить и вообще шевелиться. Оказалось, во время операции мне занесли инфекцию. Началось заражение. Пришлось делать повторную операцию для того, чтобы все исправить. Надо отдать должное врачам — они сделали все возможное в этой ситуации. Буквально вытащили меня с того света».

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Тем не менее, экстренные меры врачей серьезно повлияли на здоровье девушки, «посадив» ее почки. Юлии пришлось пройти долгий и нелегкий путь восстановления и испытать новые проблемы — из-за перенесенных нагрузок у нее развилась подагра.

Сейчас артистка смотрит на пластическую хирургию принципиально по-другому:

«В произошедшем я не винила ни врачей, ни судьбу. Во всем виновата сама. Ведь это блажь и глупость — исправлять природу! Я поняла, что пластика — это не мое. Не хочу больше проводить над собой никаких экспериментов. И своей дочке я буду говорить, что нужно принимать себя такой, какая ты есть. Это не пустые слова из восточной книжки, их нужно осознать и понять. Надо любить каждую часть своего тела и смело смотреть на себя в зеркало. Только тогда ты обретешь гармонию».

Анастасия Шпагина. Триллер в видеоблоге

В 2017 году настоящей драмой обернулся поход к хирургу для молодой звезды youtube и instagram.

19 января Анастасия выложила видео, где по-блоггерски подробно описаласвою подготовку к долгожданной ринопластике — операции по изменению носа — а также ощущения уже после операции. Девушка выглядела явно позитивно настроенной и довольной результатом.

К сожалению, радость продлилась недолго. 6 апреля вышло видео, где фигурировали уже совсем другие эмоции. Анастасия жаловалась, что нос до сих пор не дышит, на нем появились впадины. Также девушка рассказывала о равнодушном и высокомерном отношении оперировавшего врача — Тимура Нугаева — и персонала клиники. Помимо этого она говорила, что проконсультировалась у других врачей и выяснила, что операция проведена некачественно — обрезано слишком много кожи и хряща, нарушена структура дыхательных путей, а для восстановления понадобится брать материал из ребра и уха.

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22 апреля история обострилась до предела. Анастасия рассказала, что из-за прошлого видео ей стали поступать угрозы. Все началось с того, что в своем почтовом ящике она обнаружила записку с просьбой позвонить.

Человек, ответивший по этому номеру, начал обвинять девушку в организации спам-атак и интернет-травли клиники, после чего принялся угрожать расправой и требовать удаления критических видео. Анастасия также сказала, что пыталась с записями разговоров обращаться в полицию, но там отказались принимать меры только на основе угроз.

Захотев взять время на размышления, девушка частично пошла навстречу требованиям, скрыв некоторые видео. Но в итоге решила ситуацию не замалчивать, отметив, что с ней связывались и другие девушки, пострадавшие от Нугаева и встретившиеся с угрозами.

Конфликт перетек на центральное телевидение и был освещен в одном из выпусков передачи «Пусть говорят». Там видеоблогер и хирург сошлись лицом к лицу.

В эфире Нугаев утверждал, что предлагал Анастасии корректирующую операцию по итогам ее жалоб. Какую-либо причастность к телефонным угрозам он отрицал.

Пострадавшая же настаивала на своих претензиях и высказала пожелание, чтобы хирурга лишили лицензии.

Также на выпуск пришли несколько женщин, обвинивших Нугаева в недобросовестности, на что врач ответил, что они просто хотят популярности на волне произошедшего со Шпагиной.

Дальнейшее развитие событий подробно не освещалось, но ранее Анастасия говорила, что собирается сделать корректирующую операцию через год, когда ткани носа придут в норму. Тимур Нугаев же продолжает медицинскую практику по сей день.