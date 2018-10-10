5 бьюти-правил Ольги Шелест

Самой делать макияж, подбирать средства под цвет глаза или загорать?

Правило №1 — самой делать макияж

Ольга редко пользуется услугами визажистов (только на рекламных или модных съемках). Если у телеведущей есть время сделать макияж, то выбирает акцент на глаза. А если макияж проходит в экспресс-режиме, красит ресницы и наносит яркую помаду.

Правило №2 — не возвращаться к одним и тем же ароматам

Ольга больше любит свежие запахи, но использовав флакон, больше не возвращается к этому парфюму. «Это такие мини-memories для меня, такие „дневнички“, — рассказала Ольга в нашем интервью (о нескольких любимых ароматах можно узнать здесь).

Правило №3 — подбирать карандаш под цвет глаз

Ольга уверена, что этого будет достаточно для красивого образа. Телеведущей больше всего подходит коричневый и фиолетовый.

Правило №4 — не загорать

Ольга считает, что это вредно для здоровья и кожи — на пляже она и ее семья проводят время под зонтиком и не выходят на солнце без защитных средств.

Правило №5 — не делать ботокс

Ольга еще не прибегала к помощи „уколов красоты“, но в будущем не исключает такой возможности (и даже готова на более радикальные методы).