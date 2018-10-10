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Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар
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Обманутая мужем Рита Дакота получила новый удар 

Дни.ру + ещё 4 3 часа назад
Рита Дакота, взлетевшая на новую ступень популярности после известия о разводе с Владом Соколовским якобы из-за его многочисленных измен, снова попала в неприятную ситуацию. Артистке отказались выделить площадку, сославшись на то, что она матерится в своих песнях.
Неприятную ситуацию Рита Дакота прокомментировала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярная исполнительница и автор песен опубликовала короткое видео, на котором запечатлена поющей музыкальную композицию, в которой присутствует матерное выражение.
"Я не милая. Я живая. И в моих песнях все как в жизни. Заменять отдельные ценные и не просто так появившиеся там слова, чтобы не ранить психику ваших детей, гораааааааздо сложнее, чем просто не давать детям слушать мою музыку (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написала Рита Дакота.
Далее певица призналась в любви бессмертным классикам отечественной литературы, отметив, что ей по душе те их произведения, которые неизвестны широкому кругу читателей. "Я горячо люблю Некрасова, Бродского, Есенина и Пушкина не из школьной программы, а тех самых, острых, чувствующих и живых, с самыми моими любимыми у них работами, которые никогда не включались в школьную программу по этим же причинам", — сообщила артистка.
Затем Рита наконец перешла к сути дела. Она рассказала: "Нам тут в Питере отказала в аренде одна площадка под акустику, потому что в моих песнях есть мат. Но там часто выступают артисты-наркоманы, зато без мата в песнях. Мы сначала думали заменить пару слов ради площадки. А потом решили заменить площадку".
В заключение Дакота заявила: "Не буду я тем, кем не являюсь, чтобы нравиться тем, кому не нравлюсь". Напомним, Рита Дакота и Влад Соколовский являли собой образец гармоничной семьи. Артисты регулярно публиковали совместные фотографии и видео, много путешествовали вместе и даже вели влог. Известие о разводе звездных супругов стало полной неожиданностью для всех. Красивая сказка закончилась после известий об изменах Соколовского на протяжении довольно длительного времени. Якобы его похождения прикрывали друзья и даже ближайшие родственники.
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