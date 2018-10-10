Актриса рассказала о перенесенном унижении

Актриса рассказала об унизительном визите к гинекологу

Российская актриса Ирина Горбачева стала послом центра «Насилию.нет», посвященного борьбе с домашним насилием. В интервью, опубликованном на сайте организации, она рассказала о случаях домогательств, которые пережила сама.

«Мне было 14 лет и я лежала в гинекологии матери и ребенка после операции. Я лежала на гинекологическом кресле, проходит обследование. Мне и так страшно физически открыть ноги перед человеком, и вдруг заходит толпа студентов. И на мне начинают показывать, как нужно правильно брать мазки и проводить обследования. Врач спрашивает: "Кто-нибудь хочет?". И подходит студент, делает проверку. Все это без моего согласия»,

— вспоминает артистка.

По словам Горбачевой, после произошедшего она «рыдала днями», и эта травма осталась с ней на всю жизнь: «Я чувствовала, что меня изнасиловали прилюдно, никому не рассказывала об этом».

Актриса также призналась, что в возрасте 11 лет стала жертвой эксгибициониста.

«Меня остановил мужчина в лесу и просто сказал: "Смотри на мой член и не двигайся". И в пяти шагах от меня он просто закончил мастурбировать, кончил и сказал: "Иди"»,

— рассказала она.

Горбачева подчеркнула, что многие женщины сталкиваются с подобными домогательствами, но молчат об этом, потому что это считается постыдным. «Почему стыдно? Надо об этом кричать и говорить: люди, остановитесь, что вы творите, какого хрена, какого черта вы делаете», — возмутилась она.