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Актриса рассказала о перенесенном унижении
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Актриса рассказала об унизительном визите к гинекологу 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российская актриса Ирина Горбачева стала послом центра «Насилию.нет», посвященного борьбе с домашним насилием. В интервью, опубликованном на сайте организации, она рассказала о случаях домогательств, которые пережила сама.
«Мне было 14 лет и я лежала в гинекологии матери и ребенка после операции. Я лежала на гинекологическом кресле, проходит обследование. Мне и так страшно физически открыть ноги перед человеком, и вдруг заходит толпа студентов. И на мне начинают показывать, как нужно правильно брать мазки и проводить обследования. Врач спрашивает: "Кто-нибудь хочет?". И подходит студент, делает проверку. Все это без моего согласия»,
— вспоминает артистка.
По словам Горбачевой, после произошедшего она «рыдала днями», и эта травма осталась с ней на всю жизнь: «Я чувствовала, что меня изнасиловали прилюдно, никому не рассказывала об этом».
Актриса также призналась, что в возрасте 11 лет стала жертвой эксгибициониста.
«Меня остановил мужчина в лесу и просто сказал: "Смотри на мой член и не двигайся". И в пяти шагах от меня он просто закончил мастурбировать, кончил и сказал: "Иди"»,
— рассказала она.
Горбачева подчеркнула, что многие женщины сталкиваются с подобными домогательствами, но молчат об этом, потому что это считается постыдным. «Почему стыдно? Надо об этом кричать и говорить: люди, остановитесь, что вы творите, какого хрена, какого черта вы делаете», — возмутилась она.
30-летняя Ирина Горбачева наиболее известна по роли в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова. Она также сыграла в сериалах «Молодая гвардия» и «Дело чести», комедии «Я худею» и фантастической ленте «Индиго».
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