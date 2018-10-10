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Водонаева обратилась к мужчинам с необычным призывом
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Водонаева обратилась к мужчинам с необычным призывом 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
36-летняя телеведущая удивила подписчиком своим заявлением о нижнем белье.
Телеведущая Алена Водонаева стала знаменитой, принимая участие в первых сезонах реалити-шоу «Дом 2». После ухода с проекта ее популярность лишь увеличилась. 36-летняя телеведущая и модель в своем блоге регулярно высказывается на злободневные темы, провоцируя подписчиков на эмоциональные реакции.
В начале сентября Алена высказалась о семейных отношениях, резко выразившись о свекровях. А недавно телеведущая удивила поклонников эмоциональным заявлением:
«Мужчины, я давно хотела вам это сказать! Все повода не было. Прекратите носить плавки! Нет времени объяснять, просто прекратите это делать. Кто вам ещё это скажет, если не я», — написала Водонаева, закончив публикацию обращением к подписчицам: «И главный вопрос к женщинам: плавки или шорты?»
Пользователи Сети живо отреагировали на высказывание Алены и активно включились в обсуждение идеального мужского белья. Некоторые возразили телеведущей и отметили, что качественные плавки вполне уместны в гардеробе.
Тем не менее, большинство подписчиц согласилось с Водонаевой и выразило предпочтение шортам:
«Ну наконец то кто-то сказал мужчинам про плавки», «Конечно, только шорты! Плавки носят только те, кто сандалии с носками надевают», «Шорты, однозначно», «Мужчина в плавках — это провал, какими бы хорошими качествами он не обладал» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).
Алена Водонаева в сентября прошлого года вышла замуж за Алексея Комова, известного как DJ Kosinus и Zeskullz. Молодые люди были знакомы несколько лет, но их роман начался лишь за 4 месяца до свадьбы. Уже в начале лета 2017 года Алексей сделал предложение, на которое Алена ответила согласием.
Свадьба Водонаевой и Комова была камерной. Молодожены заказали красивую фотосессию в готическом стиле, но не стали собирать друзей и родных на большое торжество.
Алексей Комов — второй супруг Алены Водонаевой. Он быстро нашел общий язык с ее восьмилетним сыном от первого брака Богданом. Алена регулярно делится в Instagram фотографиями и видеороликами, которые свидетельствуют о полном взаимопонимании между ее любимыми мужчинами.
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