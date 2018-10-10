Водонаева обратилась к мужчинам с необычным призывом

36-летняя телеведущая удивила подписчиком своим заявлением о нижнем белье.

Телеведущая Алена Водонаева стала знаменитой, принимая участие в первых сезонах реалити-шоу «Дом 2». После ухода с проекта ее популярность лишь увеличилась. 36-летняя телеведущая и модель в своем блоге регулярно высказывается на злободневные темы, провоцируя подписчиков на эмоциональные реакции.

В начале сентября Алена высказалась о семейных отношениях, резко выразившись о свекровях. А недавно телеведущая удивила поклонников эмоциональным заявлением:

«Мужчины, я давно хотела вам это сказать! Все повода не было. Прекратите носить плавки! Нет времени объяснять, просто прекратите это делать. Кто вам ещё это скажет, если не я», — написала Водонаева, закончив публикацию обращением к подписчицам: «И главный вопрос к женщинам: плавки или шорты?»

Пользователи Сети живо отреагировали на высказывание Алены и активно включились в обсуждение идеального мужского белья. Некоторые возразили телеведущей и отметили, что качественные плавки вполне уместны в гардеробе.

Тем не менее, большинство подписчиц согласилось с Водонаевой и выразило предпочтение шортам:

«Ну наконец то кто-то сказал мужчинам про плавки», «Конечно, только шорты! Плавки носят только те, кто сандалии с носками надевают», «Шорты, однозначно», «Мужчина в плавках — это провал, какими бы хорошими качествами он не обладал» (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.).

Алена Водонаева в сентября прошлого года вышла замуж за Алексея Комова , известного как DJ Kosinus и Zeskullz. Молодые люди были знакомы несколько лет, но их роман начался лишь за 4 месяца до свадьбы. Уже в начале лета 2017 года Алексей сделал предложение, на которое Алена ответила согласием.

Свадьба Водонаевой и Комова была камерной. Молодожены заказали красивую фотосессию в готическом стиле, но не стали собирать друзей и родных на большое торжество.

Алексей Комов — второй супруг Алены Водонаевой. Он быстро нашел общий язык с ее восьмилетним сыном от первого брака Богданом. Алена регулярно делится в Instagram фотографиями и видеороликами, которые свидетельствуют о полном взаимопонимании между ее любимыми мужчинами.