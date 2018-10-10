Не спешили с выбором: звезды, впервые вышедшие замуж после 40

Если не создать семью до 30, то останешься старой девой? Героини нашего материала доказывают, что впервые выйти замуж можно и после 40 лет.

Сальма Хайек

Жгучая брюнетка Сальма Хайек впервые вышла замуж в 46 лет. Избранником актрисы стал ее давний бойфренд-миллиардер Франсуа-Анри Пино. Франсуа-Анри делал предложение любимой еще в 2007 году, когда Сальма ждала от него первого ребенка. Но сыграть свадьбу не получилось, так как актриса поверила в слухи о романе своего бойфренда с моделью Линдой Евангелистой. Разговоры оказались правдой, и на некоторое время связь прервалась. Однако через пару лет миллиардеру все-таки удалось покорить Хайек, и она согласилась выйти за него замуж. Недавно, кстати, они сыграли свадьбу повторно.

Сандра Баллок

Популярная актриса впервые вышла замуж в 41 год. Счастливым мужем стал телеведущий Джесси Джеймс . До свадьбы он имел репутацию настоящего бабника, который не может пройти мимо ни одной красивой девушки. Увы, после вступления в брак чуда не произошло — и Джеймс изменял жене направо и налево.

Брак знаменитостей продержался около пяти лет. Однажды Сандра все же решила прекратить эти нездоровые отношения, оставив попытки понять и простить мужа. Насколько известно из СМИ, Джесси Джеймс даже лечился от секс-зависимости, но это не помогло спасти его брак с Баллок.

Камерон Диас

На протяжении долгих лет Камерон Диас оставалась одной из самых завидных невест Голливуда. Актриса заводила яркие романы, за которыми с интересом наблюдали поклонники со всего мира. Но вот пойти под венец Камерон решилась не так давно, в 2015 году. Диас было 42, когда она впервые вышла замуж за своего возлюбленного Бэнджи Маддена, солиста группы Good Charlotte.

Семейная жизнь сильно изменила зажигательную блондинку. Теперь Камерон избегает шумных вечеринок, реже дает интервью и, похоже, все свободное время уделяет здоровью и мужу. Ходят слухи, что пара даже подумывает о том, чтобы усыновить ребенка.

Джери Холлиуэлл

Бывшая участница Spice Girls впервые вышла замуж в 42 года. До этого у Джери были лишь мимолетные романы. Самый запоминающийся из них длился всего шесть недель — со сценаристом Сашей Джервази , от которого Джери родила дочь.

Вероятно, с возрастом она все-таки решила остепениться и выйти замуж. Избранник певицы — глава команды «Формулы-1» Red Bull Кристиан Хорнер . Они поженились в 2015 году, а в 2017-м у них родился общий ребенок.

Хелен Миррен

Знаменитая актриса впервые вышла замуж в 52 года. Хелен решилась пойти под венец через двенадцать лет отношений со своим избранником Тэйлором Хэкфордом. Как уверяет актриса, она и ее любимый были счастливы и без штампа в паспорте, однако в какой-то момент решили попробовать семейную жизнь на вкус. Эксперимент оказался удачным — и вот уже много лет Хелен и Тэйлор идут по жизни рука об руку.