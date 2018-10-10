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Боня рассказала, сколько у нее пар обуви
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Боня рассказала, сколько у нее пар обуви 

Рамблер 4 часа назад
Виктория ответила подписчикам, которые просили сделать обзор ее обувной коллекции.
Недавно экс-участница телепроекта "Дом-2" и бьюти-блогер Виктория Боня выложила в своем Instagram-блоге пост о том, что собирается сделать обзор своей коллекции обуви. К этому ее подтолкнули сообщения от подписчиков, которым давно интересно, что носит Виктория.
"…Как-то совсем недавно кто-то из вас написал мне в личку с просьбой сделать обзор моей обуви… и тут я подумала, у меня около двухсот пар туфель, а почему бы и нет?", — подчеркнула Боня.
Поклонницы Виктории поддержали идею, решив, что коллекция действительно большая и есть, что показать, но были и те, кто удивлялся, зачем девушке столько обуви.
"Вот это ножки! Виктория, вы шикарная!",
"Жесть, как много!))) 200 пар?! полгода можно ходить каждый день в новых",
"Ноги, конечно, бомба! Я за обзор, очень интересно было бы узнать, какие любимые и почему, какие красивые, но неудобные, "только сидеть", а какие, например, купила, но ни разу не надела",
"Что за ерунда, зачем столько обуви?! и обзор зачем? Ведь это вы просто решили похвастаться, да?.. Неужели вы читаете директ?!".
Боня часто в своих постах обсуждает обувь, одежду и косметику и делится впечатлениями о новинках, а ее подписчики в комментариях живо реагируют на такие обзоры. К слову сказать, следом за этим снимком Виктория выложила первый обзор на пару черных лодочек известного дизайнера Кристиана Лубутена.
Боня рассказала, что 12-сантиметровый каблук у этой популярной пары обуви "безумно неудобный", хоть и делает "ножку женщины красивой и утонченной".
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