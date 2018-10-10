Им уже за 50, но они выглядят сексуальнее молодых

В наши дни смело можно сказать, что 50 — это новые 30. Модели, актрисы и певицы, разменявшие шестой десяток, во всеуслышание заявляют, что чувствуют себя едва ли не лучше, чем в молодости. И тому есть логичное объяснение: всю жизнь проработав над собой, сейчас они переживают лучшее время, когда наконец можно расслабиться и пожинать плоды собственных трудов. Вместе с возможностью наконец выдохнуть заново расцветают сексуальность и уверенность в себе, глаза начинают гореть, улыбка становится еще ослепительнее. В нашей подборке — наглядные тому примеры: 5 самых знойных красавиц в возрасте 50+, легко способные дать фору старлеткам.

Холли Берри, 52 года

В свои 52 года Холли остается одной из самых «горячих» голливудских актрис. Звезда по-прежнему волнует мужчин и вдохновляет женщин. Актриса легко может позволить себе выйти в свет в суперкоротком или в облегающем наряде: не зря же она пропадает на тренировках практически каждый вечер!

Моника Беллуччи, 54 года

Конечно, сложно было бы представить этот материал без Моники Беллуччи — истинной иконы женственности и сексуальности. Время не властно над ее внешностью: что в молодости, что в наши дни актриса остается завораживающе красивой и все так же продолжает сводить с ума. Принимает участие в модных показах (мы еще долго не забудем ее дефиле на весенне-летнем показе Dolce & Gabbana), снимается в весьма соблазнительных фотосессиях и, конечно, регулярно выходит в свет в нарядах, подчеркивающих ее точеную фигуру.

Синди Кроуфорд, 50 лет

Повезло же Ренди Герберу… О такой жене, как Синди Кроуфорд, мечтают тысячи мужчин. Топ-модель, в этом году разменявшая шестой десяток, — идеальное олицетворение известной метафоры о том, что с годами женщина, словно хорошее вино, становится только лучше.

Элизабет Херли, 50 лет

Если зайти в Instagram Элизабет Херли, то можно будет увидеть, что фотографий в сексуальных купальниках там не меньше, если не больше, чем снимков в одетом виде. Что неудивительно, невзирая на возраст, актриса сумела сохранить шикарную фигуру, и теперь не стесняется ее демонстрировать во время пляжных фотосессий. Более того, звезда даже основала собственный бренд купальников и стала его лицом — очевидно, чтобы поводы для откровенных съемок возникали почаще.

Иоланда Хадид, 52 года

Если вы хоть раз видели снимки Иоланды Хадид, то вопроса, в кого же пошли Белла и Джиджи, у вас не возникнет. Мама двух самых горячих супермоделей и сама в молодости была секс-символом. Сейчас же, в свои 52 года, она остается очень эффектной и привлекательной женщиной и продолжает порой принимать участие в глянцевых съемках.