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Ирина Горбачева развелась с мужем
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Ирина Горбачева развелась с мужем 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Актеры Ирина Горбачева и Григорий Калинин развелись. Звезды уже несколько месяцев не живут вместе.
Как сообщает анонимный источник, чета подала заявление на расторжение брака этим летом. Сразу после похода в ЗАГС молодые люди разъехались.
Примечательно, что Ирина и Григорий отписались друг от друга в социальных сетях. Калинин удалил все фотографии экс-супруги из личного блога.
Уже в статусе свободной женщины Ирина отправилась путешествовать. Вместе с подругами она побывала в Португалии, а после познакомилась с архитектурой Берлина.
Судя по всему, актриса тяжело переживает расставание, недавно она кардинально сменила имидж. Ирина внезапно перекрасилась в блондинку. В народе говорят, что женщины, начиная новую жизнь, стараются изменить внешность.
Между тем, еще прошлой весной никто не смог бы поверить, что в отношениях супругов будет разлад. Чета вместе отдыхала в Израиле. Они казались идеальной парой. Григорий даже уговорил возлюбленную сняться в откровенной фотосессии.
Напомним, Горбачева и Калинин познакомились в 2010 году. Впервые Ирина увидела будущего мужа на экране телевизора. Артист ее очень заинтересовал. Чуть позже их уже на съемках представили друг другу общие знакомые. В тот же день знаменитости вместе отправились в ночной клуб, а через два дня съехались. В марте 2015 года они сыграли свадьбу. На бракосочетание Горбачева пришла в черном платье с бежевыми кружевами. Об этом сообщает 7 Дней.ru.
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