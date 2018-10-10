Ирина Горбачева развелась с мужем

Как сообщает анонимный источник, чета подала заявление на расторжение брака этим летом. Сразу после похода в ЗАГС молодые люди разъехались.

Примечательно, что Ирина и Григорий отписались друг от друга в социальных сетях. Калинин удалил все фотографии экс-супруги из личного блога.

Уже в статусе свободной женщины Ирина отправилась путешествовать. Вместе с подругами она побывала в Португалии, а после познакомилась с архитектурой Берлина.

Судя по всему, актриса тяжело переживает расставание, недавно она кардинально сменила имидж. Ирина внезапно перекрасилась в блондинку. В народе говорят, что женщины, начиная новую жизнь, стараются изменить внешность.

Между тем, еще прошлой весной никто не смог бы поверить, что в отношениях супругов будет разлад. Чета вместе отдыхала в Израиле. Они казались идеальной парой. Григорий даже уговорил возлюбленную сняться в откровенной фотосессии.

Напомним, Горбачева и Калинин познакомились в 2010 году. Впервые Ирина увидела будущего мужа на экране телевизора. Артист ее очень заинтересовал. Чуть позже их уже на съемках представили друг другу общие знакомые. В тот же день знаменитости вместе отправились в ночной клуб, а через два дня съехались. В марте 2015 года они сыграли свадьбу. На бракосочетание Горбачева пришла в черном платье с бежевыми кружевами. Об этом сообщает 7 Дней.ru.