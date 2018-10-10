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Эшли Грэм в России пьет водку и закусывает икрой
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Эшли Грэм в России пьет водку и закусывает икрой 

Рамблер 16 минут назад
Самая высокооплачиваемая модель категории plus size посетила Москву.
В столицу Эшли Грэм прилетела ради показа коллекции Marina Rinaldi, на котором стала главной гостьей. А кроме того, телеведущий Иван Ургант пригласил модель в свое шоу на Первом канале — "Вечерний Ургант".
@vecherniy_urgant
Поклонники передачи не пришли к единому мнению и поспорили в комментариях о вкусах:
"Просто супер обаяшка!"
"Люблю женщин с формами, но при её росте 175 и весе за 90 кг, это уже перебор. Но американцы стараются поддерживать своё не худое население".
"Шикарная, а те, кто пишет "некрасиво, хоть убейте", попросту завидуют, потому что сами посредственности…"
Не обошлась Грэм и без программного посещения Красной площади, где сделала фото.
@ashleygraham
Еще один традиционный аттракцион для зарубежных гостей — водка и икра. Смотрите на видео, как Эшли Грэм выпивает и закусывает.
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