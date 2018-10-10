Эшли Грэм в России пьет водку и закусывает икрой

Самая высокооплачиваемая модель категории plus size посетила Москву.

В столицу Эшли Грэм прилетела ради показа коллекции Marina Rinaldi, на котором стала главной гостьей. А кроме того, телеведущий Иван Ургант пригласил модель в свое шоу на Первом канале — "Вечерний Ургант".

@vecherniy_urgant

Поклонники передачи не пришли к единому мнению и поспорили в комментариях о вкусах:

"Просто супер обаяшка!"

"Люблю женщин с формами, но при её росте 175 и весе за 90 кг, это уже перебор. Но американцы стараются поддерживать своё не худое население".

"Шикарная, а те, кто пишет "некрасиво, хоть убейте", попросту завидуют, потому что сами посредственности…"

Не обошлась Грэм и без программного посещения Красной площади, где сделала фото.

@ashleygraham

Еще один традиционный аттракцион для зарубежных гостей — водка и икра. Смотрите на видео, как Эшли Грэм выпивает и закусывает.