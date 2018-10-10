Сергей Безруков признался, где живут его внебрачные дети

Уже давно не секрет, что у 44-летнего Сергея Безрукова есть двое старших детей, родившихся вне брака от петербургской актрисы Кристины Смирновой.

Не так давно прошли съемки документального фильма «И снова с чистого листа», посвященные грядущему юбилею Сергея Безрукова — актеру исполнится 45 лет. В числе прочих героев ленты был и отец звезды Виталий Сергеевич, который много помогал и общался с бывшей любовницей Сергея Кристиной Смирновой. Девушка родила Безрукову дочь Александру в 2008 году, а тремя годами позже — сына Ивана.

По информации российских СМИ, в новом фильме Виталий Сергеевич подробно расскажет о том, как живут сегодня Кристина и ее малыши. «Курносые, голубоглазые, красоты фантастической», — говорил ранее о внуках счастливый дедушка. Упомянул внебрачных детей в своей беседе с создателями фильма и сам Сергей — правда, весьма неохотно. Он сообщил, что сейчас Саша и Ваня постоянно находятся с мамой в Великобритании, и он поддерживает с ними связь.

«С появлением в моей жизни Ани (режиссера Анны Матисон, — прим. ред.) и Машеньки многое изменилось, — ранее рассказывал Сергей Безруков в интервью «Комсомольской правде». — Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как и для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье. Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая. Но мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать — только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей».