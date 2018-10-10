Фото «самой сексуальной бабушки» удалили

Джина Стюарт из Австралии, которую называют «самой сексуальной бабушкой» в мире, пожаловалась на то, что Instagram удалил ее фото.

Как сообщает The Sun, снимок могли удалить, поскольку он нарушает требования Instagram. Однако то же самое фото было выложено в Twitter Джины, но до сих пор остается там.

@StrawberrieGina

На фото женщина действительно абсолютно обнаженная. Однако, по словам Джины, снимок сделан вполоборота, а грудь и соски прикрыты волосами. Поэтому женщина считает, что она никак не нарушила правила, а удаление изображения ничем не обосновано. Она попросила администрацию Instagram вернуть фото.

48-летняя Джина Стюарт стала известна после того, как попала в финал конкурса Maxim's Finest Australia. Стоит заметить, что соревноваться ей пришлось с 18-летними девушками. У Джины четверо детей и годовалая внучка. Именно поэтому ее называют «самой сексуальной бабушкой».

Джина признается, что единственной пластической операцией, которую она сделала, было увеличение груди. Однако, она не хочет больше ничего менять в своем теле и считает, что можно стареть красиво естественным образом.