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Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
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Фото «самой сексуальной бабушки» удалили 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @ginastewartofficial
Джина Стюарт из Австралии, которую называют «самой сексуальной бабушкой» в мире, пожаловалась на то, что Instagram удалил ее фото.
Как сообщает The Sun, снимок могли удалить, поскольку он нарушает требования Instagram. Однако то же самое фото было выложено в Twitter Джины, но до сих пор остается там.
@StrawberrieGina
На фото женщина действительно абсолютно обнаженная. Однако, по словам Джины, снимок сделан вполоборота, а грудь и соски прикрыты волосами. Поэтому женщина считает, что она никак не нарушила правила, а удаление изображения ничем не обосновано. Она попросила администрацию Instagram вернуть фото.
48-летняя Джина Стюарт стала известна после того, как попала в финал конкурса Maxim's Finest Australia. Стоит заметить, что соревноваться ей пришлось с 18-летними девушками. У Джины четверо детей и годовалая внучка. Именно поэтому ее называют «самой сексуальной бабушкой».
Джина признается, что единственной пластической операцией, которую она сделала, было увеличение груди. Однако, она не хочет больше ничего менять в своем теле и считает, что можно стареть красиво естественным образом.
Женский форум3
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