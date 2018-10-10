Звезды, которых высмеивали за неухоженность

Что посоветовали подписчики Анастасии Волочковой после фото с распущенными волосами и букетом роз? Какая деталь во внешности Натальи Водяновой разозлила фолловеров и спровоцировала спор? Anews изучил , какие бьюти-промахи знаменитостям не прощают ни поклонники, ни таблоиды.

Главный редактор Vogue Russia Мария Федорова в очередной раз стала объектом критики. Таблоиды и подписчики накинулись на женщину, так как посчитали, что для руководительницы авторитетного журнала о моде Мария якобы недостаточно хорошо за собой следит. Причиной переполоха послужило фото с отдыха. На снимке Мария запечатлелась в купальнике.

Рассмотрев фотографию внимательно, фолловеры принялись упрекать главреда за отсутствие педикюра.

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«Главный редактор Vogue Russia могла бы хоть изредка приводить ступни в порядок… педикюр? Не, не слышали».

«Ну она же главред Вог! Лечить, приводить в порядок и показывать силу духа!».

Нашлись среди подписчиков Федоровой и такие, кто не увидел ничего предосудительного. В итоге в комментариях завязался спор.

Пока фолловеры выясняют, какими должны быть ступни известной женщины, Anews вспоминает других селебрити, которых фанаты и таблоиды высмеивали за якобы неухоженную внешность.

Анастасия Волочкова

Если кто и привык к постоянным всплескам ненависти в свой адрес, так это Анастасия Волочкова. Если подумать, балерина уже давно могла бы вести собственный тренинг по управлению гневом, развитию силы воли и умению прощать. Ведь практически каждая новая фотография танцовщицы винстаграм собирает десятки раздраженных комментариев. Фолловеры постоянно упрекают блондинку за опостылевший шпагат и чрезмерно откровенные наряды. Еще один пункт, за который ругают Волочкову — неумение ухаживать за собой. Подписчики балерины считают, что Настя могла бы уделять больше внимания внешности. В частности — волосам.

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«Если бы Анастасия обратилась к реальным стилистам, уверена они бы из нее красавицу за считанные часы сделали».

«Мало волосы сделать, за ними надо ещё и ухаживать».

«А что, волосы то опять грязные?».

«Да, у нее, у бедной, нет денег на шампунь».

«Как при наличии денег можно иметь вечную солому на голове? Ну столько же средств разных».

«На фото — измученная недоженщина как всегда с мочалкой вместо волос!».

Сама балерина колкости предпочитает не замечать — на злобные комментарии не отвечает, но и не удаляет их. А иногда специально раззадоривает подписчиков, публикуя фотографии с призывом «высказать и здесь свое мнение».

Наталья Водянова

Многие селебрити скептически относятся к публикации снимков без макияжа или с откровенно уставшим лицом. Многие, но не Наталья Водянова. Модель никогда не стеснялась представать на фотографиях «как есть».

Подписчики в инстаграм в большинстве своем Наталью поддерживают. Однако находятся и такие, кто не может сдержать эмоций при виде морщин на лбу и мешков под глазами. Например, после этого снимка из самолета Водянову обвинили в «неухоженности» и попросили не демонстрировать более такие фото.

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«Морщины и мешки — это кошмар. Ничего прекрасного».

«На кой черт морщины называть морщинки? Морщины, а не морщинки. Они ужасны хоть у кого».

«Почему не ухаживает за своим лицом?».

Мила Йовович

Актриса как-то выложила в инстаграм снимок с прогулки по парку с детьми. Фото в облегающей майке звезда сопроводила текстом о миграционной политике Дональда Трампа и шуткой о своей привычке не брить подмышки.

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Ремаркой о волосах Мила словно в очередной раз напомнила свою позицию: «Да, я этого не делаю, вам это может не нравиться, но мне все равно».

Сюзанна Варнина

Перещеголять Милу Йовович в умении бойкотировать средства по уходу за собой попыталась как-то кумир молодежи, взращенной на Youtube, певица Сюзанна. Одно время девушка активно постила в инстаграм фото собственных волосатых ног, подмышек и зоны бикини.

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Поначалу певица стойко сносила нападки фолловеров и отстаивала свое право на волосатость. Однако через какое-то время все же почистила инстаграм, удалив провокационные фото.

Дана Борисова

Когда у знаменитой женщины отсутствует маникюр или педикюр, претензии злопыхателей еще можно как-то понять. Но, как оказалось, неухоженными могут быть еще и колени. Именно в этом обвинили как-то Дану Борисову.

Ведущая опубликовала в инстаграм снимок из примерочной — хотела похвастаться новым платьем. В итоге вместо комплиментов Дана получила советы заняться коленками. По мнению подписчиков, они у блондинки уж слишком неухоженные и какие-то сморщенные.

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После истории с коленями подписчики еще несколько раз набрасывались на Борисову с критикой. В основном из-за состояния кожи лица.

«Дана, понимаю, что лицо — это последствие всего, но ведь 21-й век, морщины под глазами можно убрать за 15 мин 6-ю уколами, а цвет кожи выровнять пилингами и биоревитализацией. Все не так дорого и доступно. В общем, вопрос в том, почему вы себя забросили?».

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«Ваш макияж оставляет желать лучшего! Губы цвета мертвеца не добавляют вам красоты! Если вы за пропаганду здорового образа жизни, то давайте румянец, свежее лицо и здоровый вид!».

Ксения Собчак

Телеведущая регулярно рекламирует в своем инстаграм разную косметику, нахваливая ее по личному опыту. И вроде бы при таком раскладе кандидат в президенты должна выглядеть безукоризненно. Но нет. Фолловеры постоянно находят, к чему придраться. Например, ругают Ксению за неважное состояние кожи.

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«Непонятно, почему, имея такие деньги, не сделать свое лицо хотя бы приятным?».

«А что за пятна на лице? Виторган кулаком приложился?))))».

Юлия Началова

А вот кого фанаты обвинили в неухоженности незалуженно, так это Юлию Началову. Рассматривая снимки певицы, фолловеры часто задавались вопросом о ее руках. Подписчикам казалось, что кисти блондинки выглядят плохо по причине недостаточного ухода.

«Ужас, а что с руками?».

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На деле оказалось, что дело вовсе не в отсутствии ухода. Не так давно певица призналась, что уже много лет борется с подагрой. Из-за болезни руки артистки деформировались — по этой причине Юлия последние годы практически всегда появлялась на сцене в перчатках.

«Первый раз я столкнулась с этим лет восемь назад. Но в связи с тем, что я откладывала все на потом. В принципе, я сама виновата, что дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня называется мигрирующая подагра: она, где захотела, там и появилась», – рассказалаНачалова о болезни.