Звездные пары, которым удалось сохранить брак

По данным столичного Департамента труда и социальной защиты населения, порядка 14, 4 тысячи столичных пар в браке уже 50 и более лет. «Вечерка» предлагает подборку отечественных и зарубежных звезд, которые смогли сохранить свой брак и любовь, несмотря ни на что.

Иосиф Пригожин и Валерия, женаты 14 лет

После 14 лет брака паре удалось не только сохранить любовь, но и романтику. Летом этого года Валерия и Иосиф обвенчались в церкви. Кроме того, супруги планируют совместный отдых, а на работе стараются не разлучаться друг с другом. А в прошлом году пара отпраздновала 13-ю годовщину свадьбы в Нью-Йорке.

Анжелика Варум и Леонид Агутин, в браке 18 лет

Пара сочеталась браком лишь спустя десять лет после знакомства. Романтические чувства появились у них во время совместной работы — после песен, спетых вместе, и гастролей, проведенных в компании друг друга. Но при этом жениться они не спешили, даже когда Анжелика забеременела. И лишь в 2000 году, после того, как родилась их дочка Лиза, пара устроила шикарную свадьбу в Венеции.

— Сейчас для меня любовь все ближе к понятию «судьба», — признавался Леонид Агутин.

Дэвид и Виктория Бэкхем, женаты 19 лет

Свадьба известного футболиста и певицы прошла с королевским размахом — в 1999 году пара в замке Латтрелстоун в Дублине с несколькими сотнями гостей. В прошлом году, отметив бирюзовую свадьбу, в честь праздника супруги опубликовали в социальных сетях фотографии с женитьбы и написали под ними трогательные сообщения:

«Вау, мы действительно сделали это. Поздравляю тебя с годовщиной, моя удивительная жена, мама и сильная деловая женщина. Люблю тебя!», — написал Дэвид, а Виктории понадобилось лишь два слова: «Люблю тебя».

Александр и Екатерина Стриженовы, вместе 31 год

Эта пара на своем примере доказала, что общая работа не мешает семейному счастью, а лишь укрепляет его. Александр и Екатерина Стриженовы сочетались браком, едва достигнув совершеннолетия, а за неделю до свадебной церемонии тайно обвенчались в церкви.

До того, как они поженились, Александр долгое время ухаживал за Екатериной. Рискуя быть задержанным, он сорвал с клумбы букет тюльпанов, чтобы порадовать любимую.

Кит Ричард и Патти Хансен, женаты 35 лет

Этот брак — яркий пример того, что разница в возрасте — не помеха для любви. Кит старше Патти на 12 лет, несмотря на это они сохранили страсть и воспитывают двоих дочерей. В 2004 году врачи поставили Патти Хансен страшный диагноз — рак груди, а в 2007 — рак мочевого пузыря, и Кит помог жене пережить и справиться с болезнями. Она признавалась, что любовь и забота мужа подняли ее с кровати и заставили жить дальше.

Оззи и Шерон Осборн, женаты 36 лет

Шерон помогла Оззи в непростое время — в годы, когда музыканта уволили из группы. Тогда у них и завязались отношения, а спустя три года они поженились и у них родилось трое детей. Несмотря на трудности и сложности, пара до сих пор идет рука об руку. Оззи, не кривя душой, признавался, что любит Шерон больше жизни.

Адриано Челентано и Клаудия Мори, 54 года вместе

Полжизни вместе — это настоящее чудо. И несмотря на то, что в браке они уже давно, Адриано и Клаудия влюблены в друг друга так же, как в первые годы отношений. Сегодня они живут в 100 километрах от Милана в уютной вилле. Супруги недолюбливают шумные вечеринки и ведут спокойную жизнь затворников.

— Никого интереснее Челентано я в своей жизни не встречала, — по-прежнему отвечает Клаудия на вопросы журналистов.

Владимир Меньшов и Вера Алентова, в браке 56 лет

Они познакомились еще студентами и первые годы жили бедно. В то непростое время у них родилась дочь Юлия. Поскольку у супругов не было средств даже на детскую кроватку, некоторое время малышка спала в коробке для обуви. Когда Юле исполнилось четыре года, жизнь ее семьи начала налаживаться.

Конечно, брак Владимира Меньшова и Веры Алентовой не был абсолютно гладким — из-за разных характеров пара часто ссорится и выясняет отношения, но в то же время продолжают любить друг друга.