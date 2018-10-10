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Что скрывает Пресняков от Пугачевой
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Что скрывает Пресняков от Пугачевой 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Внук Аллы Пугачевой — Никита Пресняков решился рассказать поклонникам все свои тайны. Молодой человек принял участие в программе «Секрет на миллион» телеканала НТВ.
Выпуск с участием родственника Примадонны выйдет на экраны в субботу, 13 октября. Примечательно, что в студии присутствовала супруга Никиты — Алена Краснова.
Пресняков редко рассказывает о своей личной жизни, но перед ведущей шоу Лерой Кудрявцевой разоткровенничался. Молодой мужчина вспомнил о том, каким было его детство со звездными родителями. Также Никита согласился озвучить сумму, которая была потрачена на его свадьбу.
Также для Преснякова подготовили конверт, который звездный отпрыск получит в конце шоу. В нем будет запечатан каверзный вопрос, ответ на который может серьезно рассорить Никиту с семьей.
Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась летом 2017 года. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.
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