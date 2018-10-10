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Шнуров женится на эффектной блондинке
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Шнуров женится на эффектной блондинке 

Дни.ру 2 часа назад
Музыкант снова решил вступить в законный брак. Это подтвердили близкие к группе "Ленинград" источники.
Сергея Шнурова заметили с белокурой девушкой в ЗАГСе на Английской набережной Санкт-Петербурга 10 октября.
Оказывается, еще на прошлой неделе певец объявил группе о намерении вновь жениться, заявление он сопроводил словами: "Жизнь меня ничему не учит", сообщает "Фонтанка". По данным близких к "Ленинграду" собеседников, поведение музыканта в последнее время было странным, а события развивались стремительно.
Ранее Шнурова заметили на стадионе на Крестовском острове в компании эффектной блондинки, с ней же он был на гастролях в Сочи. Журналисты все-таки выяснили, кем же является будущая жена певца.
Дама, которую Сергей Шнуров представлял ране на публике как "поэтессу Варвару", оказалась 27-летней дочерью уральского бизнесмена, выпускницей МГУ Ольгой Абрамовой. Про избранницу музыканта известно, что она изучала историю искусств в Лондоне и встречалась с миллионером Русланом Фахриевым, а также крутила роман с сыном владельца "М-Видео" Ларри Зайонцем.
Напомним, официальный развод певца с женой Матильдой был оформлен 15 августа 2018 года. Решение, по словам лидера "Ленинграда", было принято "с большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу".
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