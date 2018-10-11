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Дакота рассказала о новой девушке Соколовского
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Рита Дакота рассказала о новой девушке Влада Соколовского 

Карельские вести 40 минут назад
Новый роман у бывшего мужа певицы начался стремительно.
В этом году многие звезды решили начать жизнь с нуля. Иван Краско развелся со своей молодой супругой Натальей, а Евгений Петросян с Еленой Степаненко. Ани Лорак не смогла простить мужа и тоже недавно сообщила, что подала документы на расторжение брака, как и Матильда Шнурова, жена лидера группы «Ленинград».
2018 год стал переломным и в жизни Риты Дакоты. Она лично узнала о том, что Влад Соколовский изменяет ей.
Девушка тяжело переживает расторжение брака, но пытается жить дальше ради дочери и родных.
Рите пока что тяжело общаться с экс-супругом. Однако она готова в будущем наладить с ним отношения, но для этого ей нужно больше времени. Поклонники пары стараются помирить артистов и призывают Дакоту простить Влада.
Певица решила обратиться к своим подписчикам в Instagram-блоге: «Люди мои, если вы хоть капельку любите меня, очень прошу вас, перестаньте присылать мне миллион сообщений про „надо сохранять семью ради ребенка“.
»Меня в прямом смысле тошнит от этого, я живая и мне тяжело, больно. Скажу первый и последний раз, исключительно во спасение себя, ведь для меня сейчас это во главе угла: мы не ссорились, мы развелись», — признается женщина.
Рита объясняет свою просьбу тем, что Соколовский не делал никаких шагов навстречу: «У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца, ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался. Возможно, оттого, что знает меня хорошо и понимает, что такое простить я никогда не смогу».
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Женский форум2
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