Дакота рассказала о новой девушке Соколовского

Рита Дакота рассказала о новой девушке Влада Соколовского

Новый роман у бывшего мужа певицы начался стремительно.

Девушка тяжело переживает расторжение брака, но пытается жить дальше ради дочери и родных.

Рите пока что тяжело общаться с экс-супругом. Однако она готова в будущем наладить с ним отношения, но для этого ей нужно больше времени. Поклонники пары стараются помирить артистов и призывают Дакоту простить Влада.

Певица решила обратиться к своим подписчикам в Instagram-блоге: «Люди мои, если вы хоть капельку любите меня, очень прошу вас, перестаньте присылать мне миллион сообщений про „надо сохранять семью ради ребенка“.

»Меня в прямом смысле тошнит от этого, я живая и мне тяжело, больно. Скажу первый и последний раз, исключительно во спасение себя, ведь для меня сейчас это во главе угла: мы не ссорились, мы развелись», — признается женщина.

Рита объясняет свою просьбу тем, что Соколовский не делал никаких шагов навстречу: «У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца, ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался. Возможно, оттого, что знает меня хорошо и понимает, что такое простить я никогда не смогу».