Чулпан Хаматова поделилась редким фото с дочерью

Актриса отпраздновала день рождения в кругу семьи.

1 октября российская актриса театра и кино, общественный деятель Чулпан Хаматова отмечала свой сорок третий день рождения. Провести этот праздник дома, с детьми артистке удается не так часто, но в этом году мечта сбылась, о чем Чулпан и поведала в своем микроблоге, поделившись фотографией с дочерью Ией.

@chulpanofficial

Наконец можно отпраздновать день рождения со своими детьми. Торт сделала Арина Волкова,

— подписала кадр звездная мама.

«Вот это я вижу настоящий поцелуй родных.. ! Счастья вам!», «Наверное, самый вкусный в мире торт!», «Как тепло! Прекрасного продолжения вашей прекрасной жизни, Чулпан!», «Поздравляем! Праздновать с детьми— это счастье! Общением с ними нужно наслаждаться каждый миг!» — комментируют поклонники в Instagram.

К слову, в июле Чулпан Хаматова показала трогательное фото с младшей дочерью. Поклонники тогда отметили, что малышка заметно выросла.

@chulpanofficial

Aurora prize! Армения Арарат,

— писала Хаматова.

«Это Ия?! Как выросла», — отметили поклонники актрисы. — «Это Ия? О боги, какая взрослая уже», «Такая большая уже», «Две красавицы».

Отметим, Чулпан Хаматова — трижды мама. В первом браке, с актером Иваном Волковым , в 2002 году родилась дочь Арина. В 2003 году на свет появилась дочь Ася, отец девочки — артист балета Алексей Дубинин.