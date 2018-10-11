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Чулпан Хаматова поделилась редким фото с дочерью
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Чулпан Хаматова поделилась редким фото с дочерью 

Letidor.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Актриса отпраздновала день рождения в кругу семьи.
1 октября российская актриса театра и кино, общественный деятель Чулпан Хаматова отмечала свой сорок третий день рождения. Провести этот праздник дома, с детьми артистке удается не так часто, но в этом году мечта сбылась, о чем Чулпан и поведала в своем микроблоге, поделившись фотографией с дочерью Ией.
@chulpanofficial
Наконец можно отпраздновать день рождения со своими детьми. Торт сделала Арина Волкова,
— подписала кадр звездная мама.
«Вот это я вижу настоящий поцелуй родных.. ! Счастья вам!», «Наверное, самый вкусный в мире торт!», «Как тепло! Прекрасного продолжения вашей прекрасной жизни, Чулпан!», «Поздравляем! Праздновать с детьми— это счастье! Общением с ними нужно наслаждаться каждый миг!» — комментируют поклонники в Instagram.
К слову, в июле Чулпан Хаматова показала трогательное фото с младшей дочерью. Поклонники тогда отметили, что малышка заметно выросла.
@chulpanofficial
Aurora prize! Армения Арарат,
— писала Хаматова.
«Это Ия?! Как выросла», — отметили поклонники актрисы. — «Это Ия? О боги, какая взрослая уже», «Такая большая уже», «Две красавицы».
Отметим, Чулпан Хаматова — трижды мама. В первом браке, с актером Иваном Волковым, в 2002 году родилась дочь Арина. В 2003 году на свет появилась дочь Ася, отец девочки — артист балета Алексей Дубинин.
В настоящий момент актриса замужем за режиссером Александром Шейном, в 2010 году у пары родилась дочь Ия.
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