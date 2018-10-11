«Посмотри на красотку, которая стала старухой»

53-летняя модель призналась, что боится насмешек

Полина Поризкова рассказала, почему старение ее ужасает.

Микки Рурк. В восьмидесятых годах чешская красавица заявила о себе на весь мир, Тогда трудно было найти журнал, на страницах которого не было бы фотографий Полины. Затем девушка подалась в мир кино. Она снималась у многих режиссеров (например, у Кустурицы в «Аризонской мечте»), а ее партнерами по фильмам становились Джонни Депп

Сейчас Полине исполнилось 53 года, и хоть выглядит она до сих пор на все сто, ее охватила настоящая паника.

@paulinaporizkov

Разве этой красотке дашь 53 года?

В интервью модель призналась, что жутко боится старости. «Когда вся ваша жизнь состояла в том, чтобы выглядеть хорошо, стареть публично — это ужасно. Это не для слабонервных, — пожаловалась Поризкова. — Я постоянно борюсь с собой, внутренне говоря: „Да ладно, красота не так уж важна! Отпусти ее и сосредоточься больше на том, что вы можете сделать!“.

Но пока у модели это не получается. Она откровенно рассказала, что, хоть пока и не колола ботокс, постоянно прибегает к тем или иным процедурам красоты, чтобы сохранить молодость как можно дольше, и тратит на это почти все свободное время.

»Я лично ненавижу, когда вижу, что кто-то сделал и пластику, и уколы для сохранения красоты, но они утверждают, что причина, по которой они так хорошо выглядят, — это йога и вода. Сразу понятно, что они врут».

Бывшая супермодель призналась, что боится: люди высмеивают то, как она выглядит сейчас. «Я думаю, что кто-то сейчас скажет: эй, посмотри на эту красивую женщину, которая превратилась в эту отвратительную старуху».

Но нам кажется, Поризкова слегка лукавит. Старухой ее назвать ни у кого язык не повернется. Полина до сих пор позирует для глянцевых журналов и выглядит лучше многих молодых моделей. Между прочим, некоторые фотосеты весьма провокационны. Например, она приняла участие в проекте для модного издания. Вместо одежды на телах моделей были лишь надписи, отражавшие самые важные для них ценности. Поризкова выбрала слово «Правда».