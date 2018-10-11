Бывшая участница «Дома-2» встречается с девушкой

СМИ в прошлом году сообщали о том, что бывшая участница популярного телепроекта "Дом-2" развелась со своим супругом Вячеславом Дворецковым после почти десяти лет брака. За время совместной жизни молодым вместе пришлось преодолеть серьезные проблемы со здоровьем Карасевой. После нашумевшей истории с осколками морской раковины в еде у Виктории, девушке пришлось перенести множество операций, после чего она получила инвалидность.

Теперь, когда Виктория разведена, приближенные к ней источники сообщили о том, что у звезды появилась новая любовь и это девушка. В разговорах со своим другом Тори рассказала о ссорах с любимой и высказала надежду на то, что все наладится. Так же девушка отметила, что нет ничего удивительного в том, что она влюблена в подругу — она ведь человек.

Судя по фотографиям в профиле Инстаграм, девушка не слишком скрывает свою привязанность к подруге.