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Российская актриса показала откровенное фото
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Российская актриса показала откровенное фото 

Дни.ру 3 часа назад
Популярная российская актриса Мария Шумакова порадовала поклонников откровенным снимком. Артистка поделилась с подписчиками хорошим настроением.
Мария рекомендует фолловерам с утра исполняться чувством благодарности. Сама она, к примеру, благодарна за съемку в журнале "Максим", на обложке которого она мечтала появиться с детства. Мечта артистки сбылась еще в сентябре — но Маша никак не может успокоиться.
@shumakova_masha
"Шикарно прогулялась с утра! Очень рекомендую выполнять практику благодарности в начале дня: идешь и благодаришь буквально за все… Вот, например, благодарю за съемку в @maximmagazinerussia", — подписала фотографию в Instagram Шумакова.
Мария увлекается астрологией. Она поинтересовалась у своих подписчиков, что они чувствовали на днях, когда с неба исчезла луна. "Вчера, кстати была Геката, последний (иногда предпоследний день лунного календаря) могли быть тревоги и сомнения. Сегодня первый лунный день и можно совершать космические заказы, строить планы и придумывать мечты! А вот интересно, кто вчера почувствовал исчезновение луны на небе?", — написала артистка.
Комментаторы восхитились внешностью Марии, ее подтянутой фигурой. В то же время, некоторые обеспокоились — не заболеет ли Шумакова? Актрисе посоветовали прикрыться хотя бы пледом, чтобы не застудить некоторые, особо чувствительные, части тела.
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