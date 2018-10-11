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Гагарина поразила фанатов огромными «губами»
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Гагарина поразила фанатов огромными «губами» 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Известная певица Полина Гагарина решила повеселить своих поклонников и разместила забавный снимок на своей странице Instagram.
После тяжелого дня, наполненного домашними заботами, артистка захотела заняться своей красотой и примерила красную маску-патч для губ. "Всех уложила, теперь можно и собой заняться", — подписала снимок Гагарина.
@gagara1987
Многие подписчики оценили чувство юмора звезды: "Красотка!", "Полина, вы очаровательны в любом облике!", "Поднимаешь настроение!". Некоторые сравнили ее с певицей Светланой Лободой, а кто-то даже заявил, что в новом образе она похожа на злодея из мира комиксов — Джокера.
Однако не всем поклонникам понравилась эта фотография: "Отлично, такие губы у 90% шоу бизнеса, вместо губ вареники! Неужели они думают это так красиво?!", "Полина, что ты сделала с собой! Не делай так, пожалуйста, даже шутя!".
Недавно Полина Гагарина отправилась в отпуск и посетила Париж. Певица ходила по французскому городу в худи, куртке-косухе и джинсах. Многие поклонники отметили, что новый образ ее молодит, и сравнили ее со студенткой.
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