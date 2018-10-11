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Валерия смутила поклонников фото на грани
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Валерия смутила поклонников фото на грани 

Дни.ру 3 часа назад
Певица Валерия не скрывает, что в жизни пережила немало тяжелых минут. Однако артистка убеждена, что борьба со страхом и болью сделали ее сильнее.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Валерия опубликовала фотографию, на которой запечатлена в весьма провокационном виде. 50-летняя артистка позирует в черной кожаной кофте, рукава которой закрывают даже кончили пальцев, и в трусах (или чересчур откровенных шортах) в тон. На фотографии Валерия, схватившись за голову, кричит.
"Как здорово, что это всего лишь игра. Я не хочу, чтобы чувство отчаяния меня когда — либо вновь посетило. Я научилась бороться со страхом и болью, это сделало меня сильнее. Как бы мне ни было плохо, никогда не переживала депрессий — даже в такие моменты верила, что мой лучший день обязательно наступит (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — подписала снимок артистка.
@valeriya
Многочисленные поклонники не остались равнодушными к столь эмоциональному кадру, однако мнения разделились. Кто-то из фанатов пришел в восторг, а кому-то фото показалось неприличным. "Потрясающая фотография! И никакой пошлятины! Идеальная фигура! Не вижу в этом фото ничего плохого! Прежде чем, осуждать фото — зайдите к Волочковой на страницу 🤣🤣🤣🤣🤣 вот где стыд и срам, так это там! А тут идеально ухоженная @valeriya, чувствующая ту грань, которую переходить нельзя 💐💐💐💐💐", "Да классная, крутая! Куколка", "Ножки конечно…Сейчас все раздеваются", "Ох какая", — высказались пользователи Сети.
Судя по всему, певица отдает предпочтение яркой, нестандартной одежде. Так, Валерия появилась на открытии онлайн школы шоу-бизнеса продюсера Виктора Дробыша в брюках леопардовой расцветки и туфлях в тон. Артистка пришла на торжественную презентацию, чтобы пожелать удачи другу и поддержать проект.
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