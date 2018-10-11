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Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
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Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка 

Рамблер 1 час назад
Безусловно, длинные женские волосы — это красиво и привлекательно. Но есть и те девушки, которые решили кардинально изменить свой образ, выбрав короткую стрижку, вместо длинных волос.
Певица Рианна очень любит экспериментировать со своей внешностью. Артистка носила длинные волосы, выбривала виски, а после носила короткие стрижки. Певице подходят прически с короткими волосами и подчеркивают ее правильный овал лица.
А вот Пенелопе Крус напротив, не идут короткие стрижки. Она начинает выглядеть старше, а ее умопомрачительная женственность не приумножается с такой длиной.
Дженнифер Лоуренс подходит разная длина волос. С короткой стрижкой девушка не становится менее симпатичной. Она может носить как длинные, так и короткие волосы.
С помощью короткой стрижки Эмма Уотсон избавилась от вечного образа Гермионы из фильма "Гарри Поттер" и стала выглядеть более утонченно.
Мы уже успели привыкнуть к разному цвету волос певицы Кэти Перри. Но на этот раз она выбрала для себя классический блонд и короткую стрижку.
Женский форум
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