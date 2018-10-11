Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка

Безусловно, длинные женские волосы — это красиво и привлекательно. Но есть и те девушки, которые решили кардинально изменить свой образ, выбрав короткую стрижку, вместо длинных волос.

Певица Рианна очень любит экспериментировать со своей внешностью. Артистка носила длинные волосы, выбривала виски, а после носила короткие стрижки. Певице подходят прически с короткими волосами и подчеркивают ее правильный овал лица.

А вот Пенелопе Крус напротив, не идут короткие стрижки. Она начинает выглядеть старше, а ее умопомрачительная женственность не приумножается с такой длиной.

Дженнифер Лоуренс подходит разная длина волос. С короткой стрижкой девушка не становится менее симпатичной. Она может носить как длинные, так и короткие волосы.

С помощью короткой стрижки Эмма Уотсон избавилась от вечного образа Гермионы из фильма "Гарри Поттер" и стала выглядеть более утонченно.

Мы уже успели привыкнуть к разному цвету волос певицы Кэти Перри. Но на этот раз она выбрала для себя классический блонд и короткую стрижку.