Самые желанные женщины эпохи свободного секса

Джейн Биркин

Джейн, актриса и певица с британскими и французскими корнями, сделала для моды, пожалуй, не меньше, чем для кино и эстрады: например, она стала второй актрисой после Грейс Келли, которой респектабельный французский производитель люкса Hermès посвятил «персональную» сумку, назвав ее по фамилии: Birkin. Согласно легенде, Джейн летела в самолете вместе с Жаном-Луи Дюма, тогдашним главой дома, и пожаловалась ему на отсутствие удобных сумок-weekenders, то есть для коротких поездок. Якобы они обсудили, что хотелось бы получить актрисе, и сумка была изготовлена и названа в ее честь.

Так это было или иначе, но тонкая, хрупкая, малогрудая, модельного телосложения девушка, дочь офицера и актрисы, сестра будущего кинорежиссера и сценариста Эндрю Биркина, стала настоящей законодательницей мод 1970-х. Ее почитатели приписывают ей кроме эрмесовской сумки еще и честь популяризации в Париже лондонских ультрамини, введенных в обиход британским дизайнером Мэри Куонт. На самом деле шить такие юбки начал практически одновременно с Куонт французский модельер Андре Курреж, так что у юбки, как у любой удачи, было много «отцов». Бесспорно одно: Джейн была популярна, была на виду, охотно демонстрировала безупречные ноги в коротких шортах и юбках, и ей подражали.

Характерно, что все эти годы актриса продолжала сниматься и записывать песни, которые писал для нее Генсбур, но признанной и мегауспешной кинозвездой так и не стала. Талант ее был в другом: она была одной из первых it-girls в современном понимании этого слова. Клубы, в которые она ходила выпить и потанцевать, делались популярными, одежда, которую она носила, тут же оказывалась на пике моды: кроме бархатных шорт, мини-юбок и платьев там же оказались сверхоблегающие топы и водолазки, которые хрупкая Биркин носила без бюстгальтера, белые рубашки, завязанные узлом выше талии (нечто вроде предтечи кроп-топа), длинные джинсы-клеш в сочетании с обувью на высоком каблуке или танкетке и, конечно, сумка Birkin.

До этой сумки актриса постоянно появлялась на публике с настоящей деревенской корзиной с крышкой. Официальной версией выбора столь странного аксессуара была его вместительность, но куда вероятнее, что Биркин просто хотелось оригинальничать. Еще одной экстравагантной (и опередившей свое время) модной привычкой актрисы было ношение мужских вещей, которые сидели на ней оверсайз. Задолго до того, как это стало трендом, она сочетала мужские пиджаки, джинсы и кеды. Хрупкая фигура и обаяние Джейн превращали этот грубовато-небрежный набор в неожиданно сексуальный.

Лайза Миннелли

Звездой и иконой стиля Лайзу сделал мюзикл. За роль в экранизированной версии бродвейского музыкального спектакля «Кабаре», вышедшей в 1972 году, Миннелли получила большую часть своих актерских наград: «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая иностранная актриса», «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. По большому счету, после этого взлета ее карьера перешла в плато-фазу и постепенно сошла на нет. Но образ Салли Боулз, созданный Лайзой на экране, оказался настолько ярким, что обеспечил ей десятилетие известности и популярности.

Стрижка актрисы (ее роскошные плотные черные волосы отлично держали форму), мини-шорты, сетчатые чулки и, конечно, котелок — весь эксцентричный гардероб Салли — стали крайне модными. Вызывающая клубная одежда превратилась в уличную моду, смелые девушки стриглись и красились «под Лайзу», подводили глаза, предельно обрезали юбки и дополняли их колготками в сеточку. Актриса любила бурную светскую жизнь, проводила ночи в клубах — в частности, в самом популярном нью-йоркском заведении 1970-х Studio 54. Лайза одевалась броско и откровенно, как это было принято в подобных заведениях, и блистала там с явным удовольствием в окружении звезд искусства и рокеров — вроде Уорхола и Мика Джаггера.

К концу 1980-х Миннелли в значительной степени утратила популярность, которой пользовалась после «Кабаре». Фильмы с ее участием не пользовались успехом, концерты не собирали полных залов, личная жизнь тоже не заладилась: она четырежды вступала в брак и всякий раз более или менее быстро и бесславно разводилась. Во многом причиной проблем в любви были зависимости актрисы. Самым долгим стал брак Лайзы со скульптором и режиссером Марком Гиро: они поженились в конце 1970-х, а развелись в 1992-м. Впрочем, говорить о полном забвении звезды такого уровня нельзя: так, она сыграла саму себя во второй серии кинофильма-продолжения культового сериала «Секс в большом городе».

Барбара Стрейзанд

Когда юная Стрейзанд сообщила родителям о желании заниматься шоу-бизнесом, даже ее мать выразила сомнения в перспективности этого начинания: по мнению традиционно воспитанной американки еврейского происхождения, школьной секретарши, ее дочь была недостаточно красива, чтобы сделать карьеру артистки. Но Барбра оказалась настойчива: она справедливо решила, что для певицы важнее голос, чем «правильная» длина носа. Она начинала с выступлений в ночных и гей-клубах, а потом удачно выступила в мюзикле «Я достану тебе это оптом» и вышла на новый уровень: контракт с Columbia Records, «Шоу Эда Салливана», сотрудничество с популярным пианистом Владзи Либераче, дебютный альбом The Barbra Streisand Album и сразу две премии «Грэмми».

В 1970-е «смешная девчонка» вошла уже признанной эстрадной звездой и характерной актрисой. The Way We Were, No More Tears (Enough Is Enough), Woman in Love звучали в буквальном смысле «из каждого утюга», их перепевали на своих языках все европейские поп-звезды, а музыкальные критики сравнивали успех Барбры с популярностью Фрэнка Синатры. Певица оказалась права: ее хрипловатый, сильный, с большим диапазоном голос заставлял забывать о несовершенствах внешности. Второго «Оскара» она получила как композитор (причем первая женщина в истории этой номинации) за песню Evergreen в фильме «Рождение звезды» (1976). Кроме этой картины, у Стрейзанд в 1970-е были главные роли в других комедиях и в драме «Встреча двух сердец» (1973), где ее партнером стал секс-символ Роберт Рэдфорд