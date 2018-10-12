Почему звезды принимают странные позы

Хочешь жить — умей вертеться! Эта фраза наверняка знакома многим. Смотрим, какое воплощение эта простая истина нашла в жизни наших знаменитостей.

Анфиса Чехова

Популярная телеведущая делится подробностями своей жизни с многочисленными поклонниками. Когда-то Анфиса набрала лишний вес, но сумела вовремя остановиться.

@achekhova

Она разобралась с питанием, изменила образ жизни, навела порядок в мыслях, а теперь щедро делится опытом со своими поклонниками. Поддерживать фигуру в форме Анфисе Чеховой помогает йога.

"Хотела выдать что-то такое мудрое и щекотливое…а потом позанималась йогой, продышала все свои чувства и эмоции <…> отпустила во Вселенную все свои страхи, контроль, непонимания, суждения, чувство вины, раздражение, боль… И снова не захотелось ничего глубокомысленного писать. Хочется только жить и чувствовать жизнь, от кончиков пальцев ног до макушки",

— вот такие мысли приходят Анфисе Чеховой после хорошей практики. Может, стоит попробовать?

Юлия Ковальчук

Певица всегда отлично выглядела, но после родов ее фигура, как и многих женщин изменилась. Однако Юлия не стала мириться с этой ситуаций, взяла себя в руки и стала выглядеть еще лучше.

@juliakovalchuk

Юлия следит за питанием, тренируется и очень много репетирует., хотя после родов это от нее потребовало некоторых усилий.

Татьяна Навка

Поклонники Татьяны Навки не устают удивляться ее трудолюбию и работоспособности. Постоянная рубрика #спортоттатьянынавки давно "завелась" на страницах инстаграма 43-летней звезды.

@tatiana_navka

"Волшебного всем утра! Заряд энергии, спорта и позитива! Как говорится, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня!"

— вот так спортсменка мотивирует своих поклонников.

Ксения Собчак

Главный редактор и журналист Ксения Собчак давно увлекается йогой, даже во время беременности практиковала стойки на голове. Сейчас ее подход, по всей видимости, изменился. Звезда тянет шпагат и цитирует великих гуру.

@xenia_sobchak

"Йога-это не стойки на голове и не задержки дыхания. Важно, как именно это делается. Важно посвятить время и усилия пониманию того, что тело не является помехой. Помехой может быть одержимое непреодолимыми желаниями тело. Простые чувства, такие как голод или вожделение, способны настолько сильно влиять на разум, что вы перестаете видеть дальше физического уровня. Легко забыть, что физическое тело является лишь частью вас. Поэтому важно сознавать, что оно-не вы",

— цитирует знаменитость Садхгуру и практикует каждый день.