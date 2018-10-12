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Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком
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«Федор как дитя»: Андреева тащит на себе отношения с Бондарчуком 

Дни.ру + ещё 3 2 часа назад
Сегодня, 12 октября, исполнилось 30 лет одной из самых привлекательных и загадочных актрис отечественного кинематографа Паулине Андреевой. О том, как складываются ее отношения с режиссером Федором Бондарчуком, высказался нумеролог.
Нумеролог Ольга Перцева убеждена, что Паулина Андреева "находка" для Федора Бонадрчука. По мнению специалиста, режиссеру необходима рядом инициативная женщина. "Так устроен психотип героя, что отношения в паре с ним кто-то должен тянуть, прощать его и поддерживать", — пояснила Перцева. Нумеролог убеждена, что у Бондарчука "меньше энергии", и взаимоотношения он воспринимает как "глоток свежего воздуха".
В свою очередь, Паулина взяла руль управления в свои руки. "Какой бы хрупкой ни казалась эта девушка, внутри у нее мощь и сила, поэтому у пары есть риск поменяться гендерными ролями. Федор как дитя — нуждается в частом восхищении, может капризничать. Она способна поддерживать его постоянно, вдохновлять, приводить в порядок все его дела и самое главное — прощать его проступки", — цитирует Ольгу Перцеву Woman`s Day.
А вот экстрасенс Николь Кузнецова высказала уверенность, что дети у Андреевой и Бондарчука появятся нескоро. Специалист отметила, что режиссер до сих пор не оформил отношения с актрисой, и от нее "мало что зависит". Да и вообще, якобы у Паулины ожидается большой карьерный взлет, а не создание крепкой семьи.
"В ближайшее время возможны приглашения от голливудских режиссеров. О ней узнают далеко за пределами России. Вообще, что касается профессиональной сферы, то они оба на своих местах", — высказалась Николь Кузнецова.
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